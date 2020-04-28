Экономика
РБКБанки оценили, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии
Банки провели опрос для комитета по финрынку, чтобы депутаты могли изучить ситуацию более предметно для подготовки поправок ко второму чтению, пояснил РБК Анатолий Аксаков. Как россияне платят за ЖКХ Банки занимают около 70% на рынке приема платежей за услуги ЖКХ.
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с чего всё началось
Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии. К такому выводу пришла Ассоциация банков «Россия», которая провела опрос кредитных организаций в ответ на запрос председателя комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова.РБКвчера в 22:59
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Банки выяснили, сколько россиян оплачивают услуги ЖКХ без комиссии
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