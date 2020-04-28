Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии. К такому выводу пришла Ассоциация банков «Россия», которая провела опрос кредитных организаций в ответ на запрос председателя комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова.

с чего всё началось

Банки провели опрос для комитета по финрынку, чтобы депутаты могли изучить ситуацию более предметно для подготовки поправок ко второму чтению, пояснил РБК Анатолий Аксаков. Как россияне платят за ЖКХ Банки занимают около 70% на рынке приема платежей за услуги ЖКХ.

Банки оценили, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии

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