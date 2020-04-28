Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки подсчитали, сколько россиян оплачивает ЖКХ без комиссии

Исследование проводилось по запросу депутатов, готовящих поправки к законопроекту о запрете банкам брать комиссию с населения за оплату коммунальных услуг. Большинство оплачивающих услуги ЖКХ в России (около 70%) делают это без комиссии.
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с чего всё началось

Банки оценили, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии

Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии. К такому выводу пришла Ассоциация банков «Россия», которая провела опрос кредитных организаций в ответ на запрос председателя комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова.
РБКвчера в 22:59

Подробнее о событии

АБР: большинство россиян не платят комиссию при оплате услуг ЖКХ в банках

РИА Новости10:57

Банки подсчитали, сколько россиян оплачивает ЖКХ без комиссии

Коммерсантъ00:20

Около трети жителей России платят комиссию при оплате услуг ЖКХ

ИА Красная Весна02:49

Подсчитано количество россиян, оплачивающих ЖКУ без комиссии

ФедералПресс01:23

70 % россиян оплачивают коммунальные услуги без комиссий

Долг.рф01:00

Банки пригрозили увольнениями из-за лишения процентов от коммунальных платежей

Московский Комсомолец10:23

Банки оценили, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии

РБКвчера в 22:59
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Общество

Темп прироста заболевших коронавирусом в РФ снизился в 3,5 раза

Темп прироста заболевших коронавирусом в РФ снизился в 3,5 раза.
Вечерняя Москва 11:00
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Общество

В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
ИА Новороссия вчера в 12:30
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia 06:29
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Политика

Путин: авиационный парад 9 мая в Москве состоится

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в День Победы в Москве пройдет парад самолетов и вертолетов.
Ридус 12:37
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Общество

Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

РБК 07:12
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Общество

Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону

Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
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Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
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Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
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Экономика

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
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Политика

Путин призвал губернаторов наращивать ресурс

Если план по койкам выполнен, это не значит, что нужно завершать работу - наращивайте ресурс, - заявил Путин.
ТИА 10:56
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Политика

Путин высказался о пике эпидемии коронавируса в России

Президент России Владимир Путин высказался о пике эпидемии коронавируса в России.
Lenta.ru 10:56
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Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
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Политика

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:53
Наука

Созданы первые светящиеся в темноте растения

Российские исследователи создали первые постоянно светящиеся растения, такое свойство закодировано у них на генетическом уровне.
Sibnet Новости 08:44
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Политика

Путин подписал указ о продлении нерабочих дней из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней на период с 6 по 8 мая, связанный с мерами против распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 12:34
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Шоу-бизнес

Раиса Рязанова впервые публично рассказала о смерти сына

Советская и российская актриса Раиса Рязанова впервые на телевидении в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о смерти своего единственного сына Данилы Перова.
Вечерняя Москва 10:44
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Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
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Политика

День работника скорой помощи будет установлен на 28 апреля – Путин

Москва 24 10:45
9
Общество

Попова назвала процент медиков с иммунитетом к коронавирусу

Порядка 20% медработников в России имеют иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:18
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Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
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Гаджеты

LG официально анонсировала новый смартфон LG Velvet

Презентация смартфона состоится 7 мая, и в этот же день будет озвучена и цена на смартфон.
Astera 07:25
19
Общество

Глава Минздрава предостерёг от поездок на майские праздники

Россиянам не стоит на майские праздники выезжать к родным и друзьям. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
News.ru 12:06
15
Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обратится к россиянам сегодня, 28 апреля.
Тамбовский курьер 06:36
3,6K
Общество

Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы

Evo-rus.com 09:34
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Общество

Журнал Vademecum счел цензурой требование Генпрокуратуры заблокировать статью о плате за лечение COVID-19

Представители издания, как пишет РБК, назвали требование надзорного ведомства проявлением жесткой цензуры, а также нарушением Конституции РФ и закона о СМИ.
Московская газета 12:08
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Наука

Сибирские ученые разгадали тайну состава Тунгусского метеорита

Специалисты заключили, что масштабные разрушения в районе падения Тунгусского метеорита объясняются мощной ударной волной.
Российская газета 11:32
7
Общество

В День Победы в Калининграде запустят праздничный салют

Калининград.Ru 08:51
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Политика

Путин потребовал действовать на опережение в борьбе с коронавирусом

Президент подчеркнул, что в сложившейся ситуации нужно действовать на опережение и иметь ввиду любой вариант развития событий.
ФАН 11:15
Политика

Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 08:28
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Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
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