Экономика
ИнтерфаксВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
"В мае 2020 года ВТБ выдал 24,7 тыс. ипотечных кредитов на 62,4 млрд рублей, увеличив продажи по сравнению с маем 2019 года на 34,5%", - говорится в сообщении.
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Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
Происшествия
В Югре учитель школы подозревается в педофилии
Ханты-Мансийск, 3 июня 2020, 08:26 — REGNUM В Нижневартовске учитель одной из школ задержан по подозрению в педофилии.
REGNUM 01:26
Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:41
Политика
В США представили законопроект о «немедленном продлении» ДСНВ
Сенатор США Роберт Менендес предложил законопроект, согласно которому власти страны должны «немедленно» продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Аргументы и Факты вчера в 15:42
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Гаджеты
Apple выпустила версии iOS 13.5.1 и iPadOS 13.5.1
Стоит отметить, что это обновление появилось спустя несколько дней после массового джейлбрейка (взлом) каждого устройства, которое работает под управлением версии iOS 13.5.
МИТ 01 июня в 14:24
Общество
МЧС проверит системы оповещения с включением сирен по всей России
На октябрь 2020 года запланированы комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском сирен.
RT на русском 02:37
Финансы
Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца
В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта.
Давыдов.Индекс 01 июня в 07:26
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
RT на русском 03:17
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Здоровье
16 пациентов с коронавирусом выздоровели в Алтайском крае
Смертельных случаев за прошедшие сутки в Алтайском крае не зарегистрировали.
Катунь 24 31 мая в 05:47
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Общество
Глава Якутска выступила в поддержку шамана Александра Габышева
Глава Якутска Сардана Авксентьева на своей странице в соцсети ВКонтакте назвала избирательной карательностью преследование Александра Габышева, который называет себя шаманом-воином.
Znak.com вчера в 03:41
Экономика
Дальневосточным авиакомпаниям отказали в дополнительной господдержке
Правительство России отказало авиакомпаниям Дальнего Востока и Крайнего Севера в дополнительных мерах поддержки.
SakhalinMedia.ru 00:53
Политика
Киев заявил о недопустимости прямого диалога с Донецком и Луганском
Украинская делегация на встрече с министром обороны Германии Аннегретой Крамп-Карренбауэр заявила о недопустимости ведения прямого диалога с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru вчера в 07:53
Происшествия
В инфекционной больнице имени Боткина произошел пожар
Возгорание произошло рано утром в среду в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, погиб один человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 03:21
Происшествия
Подтверждена причина смерти чернокожего мужчины в США
В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста.
Lenta.ru вчера в 21:47
Здоровье
Коронавирусом на Украине заболели более 24 тысяч человек — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 24012 случаев коронавируса, 718 летальных, 9690 пациентов выздоровели.
Украина.ру 01 июня в 02:44
Политика
СЕ ищет консультантов в сфере «демократического управления» на Украине
Совет Европы намерен привлечь специалистов для проведения консультаций по вопросам «демократического управления» на Украине.
RT на русском вчера в 23:32
Футбол
РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей сезона
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала на официальном сайте турнира календарь оставшихся матчей сезона, прерванного из-за эпидемии коронавируса.
Piter.tv вчера в 09:26
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати
Хотя Анастасия Решетова и Тимати (Тимур Юнусов) давно вместе и воспитывают общего сына, поклонники до сих пор ждут их свадьбы.
Wday.ru 00:50
Космос
Планетологи раскрыли одну из тайн Марса
Астрономам давно известно, что орбита Деймоса наклонена на 2 градуса по отношению к экватору Марса и он постепенно отдаляется от Красной планеты, в то время как другой спутник – Фобос, приближается к ней.
МИР 24 вчера в 18:24
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
В Москве еще 1855 пациентов вылечились от коронавируса
Коммерсантъ 31 мая в 03:23
Происшествия
На акции против полицейского насилия в Москве начались задержания
Акция связана с убийством жителя Екатеринбурга сотрудниками Росгвардии.
Эхо Москвы вчера в 12:31
Наука
Тайну происхождения свитков Мертвого моря раскрыл анализ ДНК
Исследование ДНК шкур животных, на которых были написаны свитки Мертвого моря, привело к удивительным результатам.
Южный Федеральный вчера в 21:51
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле опасном астероиде
Деловое.ТВ вчера в 04:37