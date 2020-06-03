Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки

"В мае 2020 года ВТБ выдал 24,7 тыс. ипотечных кредитов на 62,4 млрд рублей, увеличив продажи по сравнению с маем 2019 года на 34,5%", - говорится в сообщении.
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ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки

Интерфакс03:25

ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки

ЛюдиИпотеки.рф02:13

Ипотека с господдержкой восстановила спрос на кредиты

ФедералПресс01:14

ВТБ назвал число выданных ипотечных кредитов под 6,5%

Rambler News Service02:00

ВТБ в мае выдал на треть больше ипотечных кредитов, чем год назад

РБК02:18

ВТБ увеличил выдачу ипотеки в мае на треть

РИА Новости02:01

ВТБ нарастил кредитный портфель в Бурятии на 4,8%

Номер одинвчера в 12:00
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
Политика

Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма

Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
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Происшествия

В Югре учитель школы подозревается в педофилии

Ханты-Мансийск, 3 июня 2020, 08:26 — REGNUM В Нижневартовске учитель одной из школ задержан по подозрению в педофилии.
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Экономика

Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке

При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:41
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Политика

В США представили законопроект о «немедленном продлении» ДСНВ

Сенатор США Роберт Менендес предложил законопроект, согласно которому власти страны должны «немедленно» продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Аргументы и Факты вчера в 15:42
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Apple выпустила версии iOS 13.5.1 и iPadOS 13.5.1

Стоит отметить, что это обновление появилось спустя несколько дней после массового джейлбрейка (взлом) каждого устройства, которое работает под управлением версии iOS 13.5.
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с включением сирен по всей России

На октябрь 2020 года запланированы комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском сирен.
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Финансы

Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца

В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта.
Давыдов.Индекс 01 июня в 07:26
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Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

RT на русском 03:17
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
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Здоровье

16 пациентов с коронавирусом выздоровели в Алтайском крае

Смертельных случаев за прошедшие сутки в Алтайском крае не зарегистрировали.
Катунь 24 31 мая в 05:47
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Здоровье

Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса

Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
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Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
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Общество

Глава Якутска выступила в поддержку шамана Александра Габышева

Глава Якутска Сардана Авксентьева на своей странице в соцсети ВКонтакте назвала избирательной карательностью преследование Александра Габышева, который называет себя шаманом-воином.
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Экономика

Дальневосточным авиакомпаниям отказали в дополнительной господдержке

Правительство России отказало авиакомпаниям Дальнего Востока и Крайнего Севера в дополнительных мерах поддержки.
SakhalinMedia.ru 00:53
Политика

Киев заявил о недопустимости прямого диалога с Донецком и Луганском

Украинская делегация на встрече с министром обороны Германии Аннегретой Крамп-Карренбауэр заявила о недопустимости ведения прямого диалога с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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Происшествия

В инфекционной больнице имени Боткина произошел пожар

Возгорание произошло рано утром в среду в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, погиб один человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 03:21
Происшествия

Подтверждена причина смерти чернокожего мужчины в США

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста.
Lenta.ru вчера в 21:47
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Здоровье

Коронавирусом на Украине заболели более 24 тысяч человек — Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 24012 случаев коронавируса, 718 летальных, 9690 пациентов выздоровели.
Украина.ру 01 июня в 02:44
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Политика

СЕ ищет консультантов в сфере «демократического управления» на Украине

Совет Европы намерен привлечь специалистов для проведения консультаций по вопросам «демократического управления» на Украине.
RT на русском вчера в 23:32
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

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Мария Горбань в новом клипе кардинально сменила имидж

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РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей сезона

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала на официальном сайте турнира календарь оставшихся матчей сезона, прерванного из-за эпидемии коронавируса.
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Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати

Хотя Анастасия Решетова и Тимати (Тимур Юнусов) давно вместе и воспитывают общего сына, поклонники до сих пор ждут их свадьбы.
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Планетологи раскрыли одну из тайн Марса

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Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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В Москве еще 1855 пациентов вылечились от коронавируса

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На акции против полицейского насилия в Москве начались задержания

Акция связана с убийством жителя Екатеринбурга сотрудниками Росгвардии.
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Тайну происхождения свитков Мертвого моря раскрыл анализ ДНК

Исследование ДНК шкур животных, на которых были написаны свитки Мертвого моря, привело к удивительным результатам.
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В NASA предупредили о летящем к Земле опасном астероиде

Деловое.ТВ вчера в 04:37
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