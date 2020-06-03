ВТБ в мае выдал ипотечных кредитов на 62,4 миллиарда рублей, увеличив продажи по сравнению с маем 2019 года на треть, объем майских продаж сопоставим с докризисным значением февраля, одним из основным факторов, позволивших восстановить спрос на ипотеку, стала программа господдержки со ставкой 6,5%, сообщила пресс-служба банка.

ВТБ увеличил выдачу ипотеки в мае на треть

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