Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВТБ увеличил выдачу ипотеки в мае на треть

ВТБ в мае выдал ипотечных кредитов на 62,4 миллиарда рублей, увеличив продажи по сравнению с маем 2019 года на треть, объем майских продаж сопоставим с докризисным значением февраля, одним из основным факторов, позволивших восстановить спрос на ипотеку, стала программа господдержки со ставкой 6,5%, сообщила пресс-служба банка.
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Ипотека с господдержкой восстановила спрос на кредиты

ФедералПресс01:14

ВТБ увеличил выдачу ипотеки в мае на треть

РИА Новости02:01

ВТБ назвал число выданных ипотечных кредитов под 6,5%

Rambler News Service02:00

ВТБ в мае выдал на треть больше ипотечных кредитов, чем год назад

РБК02:18

ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки

ЛюдиИпотеки.рф02:13
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Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

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Смертельных случаев за прошедшие сутки в Алтайском крае не зарегистрировали.
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Армия и оружие

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Помимо США протесты идут и в других странах.
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Режим ограничений смягчили в Ростовской области

На территории Ростовской области еще немного ослабили режим ограничений, введенный из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 31 марта.
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В Совете Федерации предложили провести кредитную амнистию. С заявлением выступил сенатор Владимир Кравченко.
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Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию.
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Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
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