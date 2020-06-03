Экономика
РИА НовостиВТБ увеличил выдачу ипотеки в мае на треть
ВТБ в мае выдал ипотечных кредитов на 62,4 миллиарда рублей, увеличив продажи по сравнению с маем 2019 года на треть, объем майских продаж сопоставим с докризисным значением февраля, одним из основным факторов, позволивших восстановить спрос на ипотеку, стала программа господдержки со ставкой 6,5%, сообщила пресс-служба банка.
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Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Общество
Сенатор Керимов подал в суд на издания Forbes и «Ведомости»
Член Совета Федерации Сулейман Керимов обратился в суд с исками о защите чести и достоинства российских изданиям Forbes и "Ведомости".
Москва 24 вчера в 19:01
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Во время протестов и беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни - пострадали.
Российская газета вчера в 22:41
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru 01 июня в 10:49
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
Происшествия
Основателя паблика «Мужское государство», возможно, убили в Стамбуле
Sota.vision вчера в 21:09
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 31 мая в 01:32
Технологии
«Алиса» научилась рисовать картины по запросу пользователя
Голосовой помощник «Алиса» научился рисовать картины по запросу пользователя.
Игромания.ру вчера в 08:56
Здоровье
16 пациентов с коронавирусом выздоровели в Алтайском крае
Смертельных случаев за прошедшие сутки в Алтайском крае не зарегистрировали.
Катунь 24 31 мая в 05:47
Армия и оружие
Беспорядки в городах США. Главное
Помимо США протесты идут и в других странах.
РБК 02:19
Общество
Режим ограничений смягчили в Ростовской области
На территории Ростовской области еще немного ослабили режим ограничений, введенный из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 31 марта.
Kursk.com вчера в 12:40
Происшествия
Раненым красноярским инкассаторам предстоят сложные операции на руках
Двум раненным в Красноярске инкассаторам предстоят сложные операции по восстановлению рук, сообщается в аккаунте Instagram Красноярской краевой клинической больницы.
РИА Новости 02:09
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep
Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня вчера в 01:02
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
ЦИК показал бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Центризбирком на заседании 2 июня показал образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции России.
RuNews24.ru вчера в 10:54
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
Газета.Ru 01:44
Происшествия
В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС вчера в 21:32
Экономика
В Совете Федерации предложили провести кредитную амнистию
В Совете Федерации предложили провести кредитную амнистию. С заявлением выступил сенатор Владимир Кравченко.
Piter.tv вчера в 09:54
Космос
Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на МКС
Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию.
РИА Новости 31 мая в 13:58
Футбол
Клаудио Маркизио: «Перешел в „Зенит“, чтобы не предавать „Ювентус“»
Матч ТВ вчера в 16:23
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Политика
ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию
Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости вчера в 13:44
Политика
Токаев высказался о правах русских в Казахстане
Токаев отметил, что более 3,5 миллиона русских, проживающих в стране, являются неотъемлемой частью «нашего народа, они пользуются всеми правами».
Lenta.ru 02:04
Интернет
В Facebook появилась возможность скрывать старые публикации
В социальной сети Facebook появилась возможность скрывать старые публикации. Об этом сообщается на сайте компании.
РЕН ТВ 01:48
Футбол
Форвард сборной Канады может продолжить карьеру в ЦСКА
Москва, 2 июня 2020, 23:29 — REGNUM 25-летний таранный форвард «Бешикташа» и национальной сборной Канады по футболу Кайал Ларин может продолжить карьеру в России.
REGNUM вчера в 16:29