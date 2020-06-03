Экономика
РБКБанки оценили спрос населения на новые льготы по ипотеке
Одним из основных драйверов спроса стала новая программа господдержки ипотеки, объявленная президентом Владимиром Путиным в конце апреля. Как работает ипотека с господдержкой Новая программа льготной ипотеки действует в России с 1 мая.
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Общество
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра, сообщает «РИА Новости».
РБК 01 июня в 23:31
Футбол
«ПСЖ» ведет переговоры с «Арсеналом» по Бельерину
«ПСЖ» заинтересован в услугах защитника лондонского «Арсенала» Эктора Бельерина.
Sport24.ru вчера в 20:49
Происшествия
Пропавший в Красноярске мальчик найден мертвым
Вести.Ru 01:23
Здоровье
Врач израильской клиники счел бессмысленным ношение масок на улице
Ношение маски на улице не причиняет вреда здоровью, однако бессмысленно и дискомфортно.
Lenta.ru вчера в 21:09
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 01 июня в 11:41
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым
Депутат призывает мировое сообщество и ООН принять безотлагательные меры, направленные на прекращение дискриминационной политики властей Украины в отношении миллионов крымчан, а Бачелет — предпринять в рамках вверенного ей международным сообществом мандата все возможные шаги для предотвращения повторения водной блокады полуострова в будущем.
РИА Новости 31 мая в 20:08
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Игры
Sony убрала с сайта надпись о выходе PlayStation 5 в 2020 году
С официального сайта PlayStation, а именно со странички посвящённой PlayStation 5, пропал текст с датой выхода консоли.
The GEEK вчера в 13:57
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily вчера в 03:19
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru вчера в 08:00
Политика
В США представили законопроект о «немедленном продлении» ДСНВ
Сенатор США Роберт Менендес предложил законопроект, согласно которому власти страны должны «немедленно» продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Аргументы и Факты вчера в 15:42
Здоровье
Вышедший из комы москвич в числе последних узнал о коронавирусе
Вышедшего из комы москвича шокировали новости о коронавирусе и принятых в связи с этим ограничениях.
Российская газета 01:05
Здоровье
В Хакасии за сутки коронавирус подтвердили у 21 человека
В регионе зафиксировано 985 случаев заражения COVID-19. Под наблюдением находятся 1 468 человек, из них 43 – в обсерваторе.
RuNews24.ru 01 июня в 00:35
Авто
Volvo Trucks поставила «Траско» 20 седельных тягачей
Компания Volvo Trucks объявила о поставке двадцати седельных тягачей Volvo FH транспортно-логистической компании «Траско».
Движок вчера в 09:04
Авто
Названы автомобили, попадающие под льготные автокредиты в России
С 1 июня список моделей, которые можно приобрести по программам льготного кредитования «Первый/Семейный автомобиль» заметно расширился и теперь есть из чего выбирать.
SpeedMe вчера в 08:34
Общество
В кораблях Маска нашли заимствование у России
"Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей", - говорится в публикации.
Газета.Ru вчера в 21:31
Общество
Пенсионеров попросили вернуть выплаты к Дню Победы
В апреле 50 участников пограничного конфликта на острове Даманский, которые по статусу были приравнены к участникам Великой Отечественной войны, получили единовременные выплаты в размере от 50 000 до 75 000 тысяч рублей в качестве поддержки, после праздников их ожидало неприятное письмо из Пенсионного фонда.
Live24 вчера в 14:40
Общество
Названы примерные сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России ведётся разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 23:17
Космос
«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»
Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск помог Соединенным Штатам отобрать контракт у России, которая в течение последних девяти лет возила астронавтов на МКС с помощью кораблей «Союз».
Взгляд.ру вчера в 13:50
Политика
Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
Правительство планирует отказаться от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и в ближайший год не взимать штрафы за невозврат валютной выручки.
РБК 01:00
Общество
Завадский — РБК: «С иностранным акционером „Смешарики“ не станут другими»
При иностранном акционере "Смешарики" в России не заговорят на другом языке, не станут другими.
РБК 00:00
Политика
Лукашенко предупредил белорусов, что Майдана в стране не будет
Лукашенко против женщин, банкиров и блогеров Предпосылки, чтобы выборы президента в Белоруссии прошли несколько по другому сценарию действительно есть.
Газета.Ru 01 июня в 10:02
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru вчера в 03:48
Общество
Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте
Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru вчера в 13:56
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала сына Рафаэля
Эстрадная исполнительница Алсу поделилась снимком подросшего сына. До этого артистка никогда не показывала трехлетнего наследника Рафаэля.
VSE42.RU вчера в 01:18
Происшествия
Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле
Экспресс газета вчера в 12:57