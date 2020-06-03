Одним из основных драйверов спроса стала новая программа господдержки ипотеки, объявленная президентом Владимиром Путиным в конце апреля. Как работает ипотека с господдержкой Новая программа льготной ипотеки действует в России с 1 мая.

Банки оценили спрос населения на новые льготы по ипотеке

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