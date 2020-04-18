Экономика
Peterburg2.ruВ России банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
В ведомство продолжают поступать заявки от кредитных организаций участие в программе финансирования под 0%. К настоящему моменту пять банков уже одобрили кредиты на общую сумму в 4,6 млрд рублей. Напомним, что правительство России пополнило список пострадавших от коронавируса отраслей.
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с чего всё началось
Пять российских банков одобрили 2,5 тыс. заявок от малого и микробизнеса по программе льготного беспроцентного кредитования на 4,6 млрд руб., сообщила пресс-служба Минэкономики России.Коммерсантъ18 апреля в 07:47
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Банки одобрили заявки от малого бизнеса на беспроцентные кредиты на 4,6 млрд руб
Коммерсантъ18 апреля в 07:47
Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП
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РИА Новости вчера в 08:00
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РБК 06:28
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Lenta.ru 09:19
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Суд смягчил срок активисту Котову
Газета.Ru 10:01
Происшествия
В больнице Краснодара пенсионер задушил соседа по палате
Ночью 18 апреля 2020 года пенсионеру померещилось, что он находится дома, а его сосед по палате незаконно пробрался в помещение.
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Издание обратило внимание, что герцог и герцогиня Сассекские решили отказаться от сотрудничества с таблоидами всего через несколько часов после того, как СМИ раскритиковали принца Гарри.
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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель
Стоимость эталонной марки Brent опускалась на торгах в понедельник 20 апреля до 26,91 доллара за баррель, после чего немного отыграла снижение и сейчас продается по цене около 27 долларов за баррель.
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Popcornnews.ru 09:40
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Монитор Xiaomi Mi Display 1A оценен в 99 долларов
Модель под названием Mi Display 1A на фоне конкурентов выделяется очень узкими рамками, что позволяет создавать многомониторные конфигурации.
Astera 06:18
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В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
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Загрязнение воздуха связали со смертями от коронавируса
Ученый из Галле-Виттенбергского университета провел исследование и нашел связь между повышенным содержанием двуокиси азота в воздухе с повышенным количеством смертей от COVID-19.
Индикатор 08:29
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Ранее в Центральном Банке сообщили, что более 84% российских организаций пострадали от вспышки коронавирусной инфекции и падения курса рубля.
ГЛАС.RU 18 апреля в 09:22
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REGNUM вчера в 23:44
Здоровье
На Урале назвали причину массового заражения коронавирусом в больнице
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Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
Российская газета 08:21
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции.
Российская газета 00:26
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Политика
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко ускорить регистрацию вакцины от коронавируса и ввоза необходимого для производства лекарства оборудования.
Петербургский дневник 10:07
Экономика
Ставки инвесторов на обвал рынка США достигли рекорда с января 2016 года
Газета приводит цифры исследовательской компании S3 Partners, согласно которым на прошлой неделе короткие позиции в биржевом фонде SPDR S&P 500 Trust (отслеживает акции индекса крупнейших компаний США S&P 500) составили $68,1 млрд.
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Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25