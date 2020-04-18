с чего всё началось

В ведомство продолжают поступать заявки от кредитных организаций участие в программе финансирования под 0%. К настоящему моменту пять банков уже одобрили кредиты на общую сумму в 4,6 млрд рублей. Напомним, что правительство России пополнило список пострадавших от коронавируса отраслей.

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 773

Экономика С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ). 1

Наука Ученые объяснили перспективность галогенидных перовскитов Согласно новой теории международной группы исследователей, металлоорганические галогенидные перовскиты настолько перспективны из-за эффекта Рашбы, благодаря которому в твердых телах при сильном спин-орбитальном взаимодействии снимается вырождение по спину.

Общество Верховный суд первым в России перешел на «интернет-правосудие» Сегодня же стало известно, что Верховный суд первым среди российских судов начнет рассматривать дела по интернету.

Космос Пойман необычный сигнал из дальнего космоса Астрономы поймали необычный сигнал от слияния двух черных дыр на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от Земли.

Происшествия В больнице Краснодара пенсионер задушил соседа по палате Ночью 18 апреля 2020 года пенсионеру померещилось, что он находится дома, а его сосед по палате незаконно пробрался в помещение. 30

Общество Принц Гарри и Меган Маркл отказались общаться с таблоидами Издание обратило внимание, что герцог и герцогиня Сассекские решили отказаться от сотрудничества с таблоидами всего через несколько часов после того, как СМИ раскритиковали принца Гарри. 5

Энергетика Цена нефти марки Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель Стоимость эталонной марки Brent опускалась на торгах в понедельник 20 апреля до 26,91 доллара за баррель, после чего немного отыграла снижение и сейчас продается по цене около 27 долларов за баррель. 650

Наука Загрязнение воздуха связали со смертями от коронавируса Ученый из Галле-Виттенбергского университета провел исследование и нашел связь между повышенным содержанием двуокиси азота в воздухе с повышенным количеством смертей от COVID-19.

Общество Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей Ранее в Центральном Банке сообщили, что более 84% российских организаций пострадали от вспышки коронавирусной инфекции и падения курса рубля. 282

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,9K

Здоровье На Урале назвали причину массового заражения коронавирусом в больнице В свою очередь, глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских проинформировал, что положительные анализы на коронавирус официально подтверждены у 78 пациентов и сотрудников медучреждения. 2

Происшествия В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции. 354

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 195

Политика Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко ускорить регистрацию вакцины от коронавируса и ввоза необходимого для производства лекарства оборудования. 5

Экономика Ставки инвесторов на обвал рынка США достигли рекорда с января 2016 года Газета приводит цифры исследовательской компании S3 Partners, согласно которым на прошлой неделе короткие позиции в биржевом фонде SPDR S&P 500 Trust (отслеживает акции индекса крупнейших компаний США S&P 500) составили $68,1 млрд.