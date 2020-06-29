Финансы

РБКРБКБанки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

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«Если при открытии кредитной карты банки могут запросить у клиентов информацию о доходах для оценки их надежности и установления лимита, то в случае дебетовой карты лимиты овердрафта зачастую устанавливаются автоматически и никак не учитывают операции по счету», — поясняет аналитик.
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с чего всё началось

Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

На фоне пандемии коронавируса российские банки стали снижать кредитные риски, резко сократив средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют.
РБК17:00

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Российские банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

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