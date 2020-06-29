На фоне пандемии коронавируса российские банки стали снижать кредитные риски, резко сократив средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют.

с чего всё началось

«Если при открытии кредитной карты банки могут запросить у клиентов информацию о доходах для оценки их надежности и установления лимита, то в случае дебетовой карты лимиты овердрафта зачастую устанавливаются автоматически и никак не учитывают операции по счету», — поясняет аналитик.

Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

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