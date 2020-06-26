Экономика
РБКБанки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам
На фоне пандемии коронавируса российские банки стали снижать кредитные риски, резко сократив средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Пермском крае в два раза уменьшилось количество выданных кредитных карт
Мой город Пермь25 июня в 02:51
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 18:39, Ашберн
Общество
Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском 18:31
Политика
Трамп заявил, что при Обаме США были слабы перед Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
РИА Новости 14:38
Космос
На борту крошечного спутника в космосе создали квантовую спутанность
Учёным удалось создать квантовое спутывание на борту микроспутника SpooQy-1, вращающегося вокруг Земли.
News.ru 10:27
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 13:23
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 26 июня в 13:28
Наука
Коронавирус может привести к инсультам и деменции
Коронавирусная инфекция, перенесенная в тяжелой форме, может вызвать поражения головного мозга.
Народные новости вчера в 19:17
Здоровье
В Калмыкии второй этап снятия ограничений продлили до 12 июля
Второй этап снятия ограничений продлен в Калмыкии до 12 июля включительно, соответствующее решение принято оперштабом республики по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает в воскресенье пресс-служба главы региона.
ТАСС 14:01
Экономика
Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon
Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК вчера в 10:25
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
Происшествия
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
Инцидент с нападением на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре вызывает сожаление.
РБК 15:32
Общество
В РФ сократят рабочую неделю из-за голосования по конституции
РИА Новости / Евгений Епанчинцев Сокращенная рабочая неделя ждет россиян в связи с голосованием по поправкам в конституцию.
РЕН ТВ 18:14
Происшествия
В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки
В Тульской области правоохранительные органы обнаружили тело 13-летней девочки, которая пропала 25 июня.
РБК 17:36
Здоровье
За последние сутки в Амурской области коронавирус выявили у 44 человек
В Амурской области за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 44 человек.
NewInform 26 июня в 07:45
Наука
В Японии обучились прогнозировать развитие болезней на три года вперёд
В Японии ученые научились прогнозировать болезни на три года вперед.
ToDay News Ufa 07:28
Армия и оружие
Турция анонсировала разрыв соглашения с РФ по Сирии
Издание AMN отмечает, что, по мнению Хулуси Акара, турецкие военные действуют на территории мухафазе Сирийская Идлиб в соответствии с международными соглашениями и законами.
Вечерний курьер 02:58
Происшествия
Пожарные спасли 7 человек из загоревшегося дома на юго-востоке Москвы
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Из квартир были эвакуированы 7 человек.
Российская газета 17:55
Шоу-бизнес
Ольга Бузова устроила жаркую фотосессию в бане
Ольга Бузова накануне устроила эффектную фотосессию в стиле Анастасии Волочковой, похваставшись привлекательными формами прямо в парной.
Bimru.ru 12:55
Авто
Ford представил новый пикап F-150
Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ 26 июня в 07:33
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 80%
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России достигла 80%, свой голос отдали более 938,2 тыс. человек.
Известия 12:59
Общество
В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой
В Москве, как сообщает "МБХ Медиа", полиция начала задержания участниц пикетов В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой, обвиненной в распространении порнографии за картинку с нарисованными детьми и двумя мужчинами с надписью "Семья там, где любовь".
Московский Комсомолец вчера в 10:02
Общество
В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев
«Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу», — сказал Иванов.
РБК 16:40
Футбол
Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера «Крыльев Советов»
Российская газета 11:53
Происшествия
В Челябинске за убийство собаки задержан мужчина
Челябинский обзор 01:05
Шоу-бизнес
Пригожин на беговой дорожке поблагодарил Фадеева за мотивацию
На днях Максим Фадеев поразил поклонников своим внешним видом. Продюсер похудел на 100 килограммов и опубликовал фото в своей старой одежде.
Paparazzi.ru 14:55
Общество
На Аляске требуют перенести памятник главе русских поселений Баранову
Газета.Ru вчера в 05:37
Футбол
Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА
Невские Новости 07:46
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
Аргументы и Факты 01:00
Общество
В мире от коронавируса умерли больше 500 тысяч человек
С начала пандемии коронавируса в мире от COVID-19 скончались уже больше полумиллиона человек.
Екатеринбург Онлайн 17:24
Кино
Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
Газета Metro 07:36