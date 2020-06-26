На фоне пандемии коронавируса российские банки стали снижать кредитные риски, резко сократив средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют.

Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

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