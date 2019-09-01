Финансы
ИзвестияЗайми с собой: реструктуризация для закредитованных станет проще
Банк России внес изменения в методику расчета показателя долговой нагрузки заемщиков. Так, банки смогут не пересчитывать значение ПДН при реструктуризации ссуды, если в результате нее долговая нагрузка на гражданина уменьшится.
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с чего всё началось
Банкам разрешили не пересчитывать в худшую сторону показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков в случае, если при реструктуризации кредита их положение улучшается. Регулятор внес соответствующие изменения в свои указания, рассказали «Известиям» в его пресс-службе.Известиявчера в 17:01
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Банки получили возможность не пересчитывать показатель долговой нагрузки для заемщиков
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