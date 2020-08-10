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РИА Новости
РИА Новости

Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний

Банки готовятся к новому формату безналичных платежей, когда деньги списывают со счета по запросу их получателя. Об этом РБК рассказала гендиректор ЦБ Ассоциации "ФинТех" (АФТ) Татьяна Жаркова.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств.
РБК00:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний

РИА Новости03:09
Ведомости

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Ведомости02:48
Газета.Ru

Банки протестируют новый способ списания средств

Газета.Ru02:32
ТАСС

РБК: банки протестируют безналичные платежи без допподтверждения от плательщика

ТАСС02:40
Lenta.ru

У россиян предложили списывать деньги без подтверждения

Lenta.ru01:54
Коммерсантъ

Банки протестируют автосписание средств на оплату услуг по запросу компаний

Коммерсантъ00:26
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

РБК00:00

Дядя Ниган? Звезда «Ходячих мертвецов» обсудил возможную встречу с сыном Мэгги

Джеффри Дин Морган предсказывает, что в одиннадцатом сезоне сериала «Ходячие мертвецы» у его героя Нигана завяжутся дружественные отношения с Хершелом, восьмилетним сыном Гленна (Стивен Юн), а также овдовевшей Мэгги (Лорен Коэн).
Popcornnews.ru01:00

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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До конца 2020 года Украина планирует одолжить свыше $3 млрд — минфин

Киев, 10 августа 2020, 11:50 — REGNUM До конца 2020 Украина рассчитывает получить кредиты от Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Европейского союза на общую сумму $3,3 млрд, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью изданию Kyiv Post.
REGNUM04:50

КДК РФС призвали присудить «Спартаку» победу в матче с «Сочи»

Фонд защиты прав спортсменов обратился к главе Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артуру Григорьянцу с просьбой рассмотреть возможность аннулировать результат матча 1-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2). Глава Фонда Иван Мельников сообщил, что направил в адрес Григорьянца письмо следующего содержания: Судейство убивает футбол.
Спорт-Экспресс04:35