В России выросли продажи Lada с автоматической трансмиссией

Самара, 10 августа 2020, 08:32 — REGNUM По итогам первого полугодия 2020 года в России было реализовано около 13 тыс. машин Lada с коробкой «автомат», что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.