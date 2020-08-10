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РИА Новости
РИА Новости

Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний

Банки готовятся к новому формату безналичных платежей, когда деньги списывают со счета по запросу их получателя. Об этом РБК рассказала гендиректор ЦБ Ассоциации "ФинТех" (АФТ) Татьяна Жаркова.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств.
РБК00:00
Подробнее о событии
ТАСС

РБК: банки протестируют безналичные платежи без допподтверждения от плательщика

ТАСС02:40
РИА Новости

Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний

РИА Новости03:09
Ведомости

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Ведомости02:48
Газета.Ru

Российские банки хотят опробовать автосписание денег по запросу компаний

Газета.Ru05:07
Lenta.ru

У россиян предложили списывать деньги без подтверждения

Lenta.ru01:54
Коммерсантъ

Банки протестируют автосписание средств на оплату услуг по запросу компаний

Коммерсантъ00:26
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

РБК00:00

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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Сотни приложений оказались инструментом слежки за миллионами людей

По информации издания, организация встроила в более чем 500 приложений собственное программное обеспечение, благодаря которому смартфоны превратились в инструмент слежки, позволяющий устанавливать геопозицию пользователей.
Lenta.ru07:22
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Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов

Как сообщает ToDay News Ufa, новая сборка операционной системы Windows, получившая номер 19041.423, блокирует доступ Диспетчеру устройств к сети Интернет, в результате чего он не может произвести поиск и загрузку драйверов для приложений, уже установленных на компьютер.
ToDay News Ufa04:14
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