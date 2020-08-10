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РИА Новости
РИА Новости

Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний

Банки готовятся к новому формату безналичных платежей, когда деньги списывают со счета по запросу их получателя. Об этом РБК рассказала гендиректор ЦБ Ассоциации "ФинТех" (АФТ) Татьяна Жаркова.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств.
РБК00:00
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Списать по требованию. Плюсы и минусы новой системы безналичных автоплатежей Центробанка

Телеканал 360°08:50
РИА Новости

Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний

РИА Новости03:09
Газета.Ru

Российские банки хотят опробовать автосписание денег по запросу компаний

Газета.Ru05:07
РБК

Банки внедрят автосписание средств со счета. Как это повлияет на биткоин

РБК08:41
ТАСС

РБК: банки протестируют безналичные платежи без допподтверждения от плательщика

ТАСС02:40
Lenta.ru

У россиян предложили списывать деньги без подтверждения

Lenta.ru01:54
Коммерсантъ

Банки протестируют автосписание средств на оплату услуг по запросу компаний

Коммерсантъ00:26

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии
Интерфакс02:24
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Захарова прокомментировала задержания российских журналистов в Минске

«Исходим из того, что белорусская сторона отнесется с уважением к выполнению журналистами их редакционных заданий», — сообщила Захарова, отметив, что в российском МИДе уделяют приоритетное внимание ситуации с задержанием журналистов.
Известия09:03

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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В России призвали создать механизм для удаления личных данных из сети

Глава Роскомнадзора Андрей Липов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости продумать механизм, который позволил бы по решению суда удалять из сети личные данные граждан.
RT на русском07:56
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Из России в Турцию отправились первые прямые рейсы

Значительный рост цен участники рынка объясняют еще и тем, что турецкие отели, которые получили так называемый сертификат безопасности от властей, сейчас заполняются, помимо россиян, гостями из стран СНГ и европейцами, которые, по большому счету, больше никуда вылететь пока не могут.
BFM.ru04:21
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Германия заявила, что выборы в Белоруссии не были демократичными

Германия считает, что на президентских выборах в Белоруссии не соблюдались минимальные демократические стандарты и осуждает применение силы против демонстрантов, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Газета.Ru06:00
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