Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова. Сервис опробуют на площадке ассоциации.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств.
РБК00:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Российские банки хотят опробовать автосписание денег по запросу компаний

Газета.Ru05:07
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

РБК00:00
Ведомости

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Ведомости02:48
ТАСС

РБК: банки протестируют безналичные платежи без допподтверждения от плательщика

ТАСС02:40
Lenta.ru

У россиян предложили списывать деньги без подтверждения

Lenta.ru01:54
Коммерсантъ

Банки протестируют автосписание средств на оплату услуг по запросу компаний

Коммерсантъ00:26
РИА Новости

Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний

РИА Новости03:09

«Очередное судейское убийство «Спартака». «Фратрия» призвала уволить Кашшаи и выступила против главы РФС Дюкова

«Фратрия», фанатское объединение и движение болельщиков спортивного общества «Спартак», опубликовала заявление по итогам скандального матча 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2). Фанаты «Спартака» призвали уволить главу департамента судейства РФС Виктора Кашшаи и выступили против президента РФС Александра Дюкова.
«Очередное судейское убийство «Спартака». «Фратрия» призвала уволить Кашшаи и выступила против главы РФС Дюкова
Sport24.ru04:54

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новости02:26
153

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
89

СК Белоруссии возбудил уголовные дела из-за массовых беспорядков

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранительных органов, сообщает «Белта» со ссылкой на председателя СК Ивана Носкевича.
Ведомости01:49
618

США могут ввести импортные пошлины на российские удобрения

Комиссия, ведущая расследование по заявлению компании Mosaic, объявила, что в ее руках есть «весомые свидетельства того, что экономике Соединенных Штатов нанесен материальный урон» поставками фосфорных удобрений из России.
Национальное Аграрное Агентство02:38
1

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

По оценке «ТМТ Консалтинга», прирост во втором квартале составил 270 тыс. абонентов, выручка же рынка сократилась на 2% в связи с действием различных акций и спецпредложений, а также в связи с тем, что ведущие операторы предоставляли пользователям доступ при нулевом балансе.
Коммерсантъ18:30
2