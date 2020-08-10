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РИА Новости
РИА Новости

Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний

Банки готовятся к новому формату безналичных платежей, когда деньги списывают со счета по запросу их получателя. Об этом РБК рассказала гендиректор ЦБ Ассоциации "ФинТех" (АФТ) Татьяна Жаркова.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств.
РБК00:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Российские банки хотят опробовать автосписание денег по запросу компаний

Газета.Ru05:07
РИА Новости

Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний

РИА Новости03:09
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

РБК00:00
ТАСС

РБК: банки протестируют безналичные платежи без допподтверждения от плательщика

ТАСС02:40
Lenta.ru

У россиян предложили списывать деньги без подтверждения

Lenta.ru01:54
Коммерсантъ

Банки протестируют автосписание средств на оплату услуг по запросу компаний

Коммерсантъ00:26
Ведомости

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Ведомости02:48

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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В России призвали создать механизм для удаления личных данных из сети

Глава Роскомнадзора Андрей Липов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости продумать механизм, который позволил бы по решению суда удалять из сети личные данные граждан.
RT на русском07:56

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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На берегу Каспийского моря начал свою работу международный фестиваль

Пятнадцать народных художественных промыслов из российских регионов и одиннадцать мастеров, которые представляют дагестанские старинные народные промыслы, уже познакомили публику со своим уникальным искусством.
Evo-rus.com02:26
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