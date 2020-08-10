Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний

Банки готовятся к новому формату безналичных платежей, когда деньги списывают со счета по запросу их получателя. Об этом РБК рассказала гендиректор ЦБ Ассоциации "ФинТех" (АФТ) Татьяна Жаркова.