Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний

Банки готовятся к новому формату безналичных платежей, когда деньги списываются со счета по запросу получателя средств. Об этом РБК рассказала гендиректор ЦБ Ассоциации "ФинТех" (АФТ) Татьяна Жаркова.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств.
РБК00:00
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Банки опробуют автосписание средств за услуги по запросу компаний

Московский Комсомолец03:30
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

РБК00:00
ТАСС

РБК: банки протестируют безналичные платежи без допподтверждения от плательщика

ТАСС02:40
Газета.Ru

Банки протестируют новый способ списания средств

Газета.Ru02:32
Lenta.ru

У россиян предложили списывать деньги без подтверждения

Lenta.ru01:54
Коммерсантъ

Банки протестируют автосписание средств на оплату услуг по запросу компаний

Коммерсантъ00:26
РИА Новости

Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний

РИА Новости03:09

В России названы новые востребованные профессии

Эксперт отметила, что появления новых профессий можно ожидать в разных отраслях, но прежде всего в интенсивно развивающихся: нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина и сельское хозяйство.
В России названы новые востребованные профессии
Российская газета23:41
28

Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов

Автоматический поиск драйверов в сети интернет стал недоступен в Диспетчере устройств (Device Manager) операционной системы Windows после очередного необязательного обновления, 9 августа сообщает интернет-издание iXBT.com.
ИА Красная Веснавчера в 14:13
15

Наблюдатели от СНГ признали конкурентными выборы в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии прошли открыто и конкурентно и обеспечили волеизъявление избирателей, миссия наблюдателей от СНГ не обнаружила фактов, которые бы поставили под сомнение легитимность выборов, заявил глава миссии Сергей Лебедев.
Интерфакс03:05
2

Роспотребнадзор рассказал о вреде шаурмы и котлет

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие», — приводит сообщение Роспотребнадзора «РИА Новости» в понедельник, 10 августа.
Известия01:44
17

СК Беларуси возбудил уголовные дела в связи с беспорядками в Минске

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших минувшей ночью в Минске и других регионах республики на фоне выборов президента страны.
Российская газета02:56
589

США защищаются от российского фосфора

Удобрения из РФ обложат пошлиной США, которые являются крупным рынком сбыта для российских фосфорных удобрений, собираются ввести на них импортную пошлину, что затронет в основном поставки «Фосагро» и «Еврохима».
Коммерсантъвчера в 13:58
1

«Эффект Вагнера»: Лукашенко победил в пользу Москвы

Прогнозируемая победа на президентских выборах в Белоруссии Александра Лукашенко (предварительный подсчёт голосов составляет более 70 процентов в его пользу), не менее предсказуемо повлекла за собой волну протестных действий в Минске и ряде других городов.
Свободная Пресса01:09
12