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РБК
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Клиент — получатель денег в личном кабинете своего банка сможет выставить платежное требование клиенту-плательщику, который ранее дал согласие на списание средств.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств.
РБК00:00
Подробнее о событии
Псковское агентство информации

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Псковское агентство информации02:15
Коммерсантъ

Банки протестируют автосписание средств на оплату услуг по запросу компаний

Коммерсантъ00:26
Live24

Банки протестируют автосписание средств за услуги по запросу компаний

Live2401:45
АБН

Банки протестируют автоматическое списание средств за услуги по запросу компаний

АБН01:30
Компания

Банки испытают сервис для автосписания средств на оплату ЖКУ и подписок

Компания01:07
Lenta.ru

У россиян предложили списывать деньги без подтверждения

Lenta.ru01:54
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

РБК00:00

Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ruвчера в 03:59
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Россияне стали меньше покупать алкоголь

Единственным алкогольным напитком, продажи которого выросли, оказался сидр — его стали покупать чаще на 7%. Отмечается, что цена на него снизилась на 9% и составила до 103 рублей за бутылку, пишет РЕН ТВ в понедельник, 10 августа.
Известия21:54
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.
Известия17:31
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