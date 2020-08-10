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РБК
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Клиент — получатель денег в личном кабинете своего банка сможет выставить платежное требование клиенту-плательщику, который ранее дал согласие на списание средств.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств.
РБК00:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Банки протестируют новый способ списания средств

Газета.Ru02:32
Псковское агентство информации

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Псковское агентство информации02:15
Lenta.ru

У россиян предложили списывать деньги без подтверждения

Lenta.ru01:54
Piter.tv

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Piter.tv02:08
АБН

Банки протестируют автоматическое списание средств за услуги по запросу компаний

АБН01:30
Коммерсантъ

Банки протестируют автосписание средств на оплату услуг по запросу компаний

Коммерсантъ00:26
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

РБК00:00

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу

США, пользуясь ситуацией с коронавирусом, готовы удушить европейские страны ради своих интересов, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов.
РИА Новости20:26
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На берегу Каспийского моря начал свою работу международный фестиваль

Пятнадцать народных художественных промыслов из российских регионов и одиннадцать мастеров, которые представляют дагестанские старинные народные промыслы, уже познакомили публику со своим уникальным искусством.
Evo-rus.com02:26
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