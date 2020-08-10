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РБК
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств.В источнике
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Коммерсантъ

Банки протестируют автосписание средств на оплату услуг по запросу компаний

Коммерсантъ00:26
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

РБК00:00
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Конаныхин объяснил, чем грозит человеку колонизация Марса

Бывший ракетостроитель Дмитрий Конаныхин объяснил, почему возможности человечества не безграничны, а также рассказал, как можно ускорить процесс освоения Марса и реально ли это при имеющихся технических возможностях современной космонавтики.
ПолитРоссиявчера в 05:00
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

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Коммерсантъвчера в 11:59
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Эксперт отметила, что появления новых профессий можно ожидать в разных отраслях, но прежде всего в интенсивно развивающихся: нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина и сельское хозяйство.
Российская газета23:41
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