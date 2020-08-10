Бывший ракетостроитель Дмитрий Конаныхин объяснил, почему возможности человечества не безграничны, а также рассказал, как можно ускорить процесс освоения Марса и реально ли это при имеющихся технических возможностях современной космонавтики.
Эксперт отметила, что появления новых профессий можно ожидать в разных отраслях, но прежде всего в интенсивно развивающихся: нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина и сельское хозяйство.