Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств.В источнике
Подробнее о событии
Капитал страны

Банки начнут автоматически списывать деньги по кредитам и за ЖКХ

Капитал страны01:25
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

РБК00:00
Коммерсантъ

Банки протестируют автосписание средств на оплату услуг по запросу компаний

Коммерсантъ00:26
Компания

Банки испытают сервис для автосписания средств на оплату ЖКУ и подписок

Компания01:07

Нефть дорожает на 1% на фоне мер Ирака по добыче

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут примерно на 1%, рынки обратили внимание на прогноз саудовской Saudi Aramco по спросу, также оценивая меры Ирака по снижению добычи, свидетельствуют данные торгов.
Нефть дорожает на 1% на фоне мер Ирака по добыче
ПРАЙМ01:23

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
92

«Вашингтон» обыграл «Бостон» и вышел на «Айлендерс»

«Вашингтон» в матче группового раунда Восточной конференции обыграл «Бостон» со счетом 2:1. В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Ти Джей Оши и Том Уилсон, «Брюинз» ответили точным броском Джейка Дебраска.
Спорт-Экспрессвчера в 14:59

В России названы новые востребованные профессии

Эксперт отметила, что появления новых профессий можно ожидать в разных отраслях, но прежде всего в интенсивно развивающихся: нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина и сельское хозяйство.
Российская газета23:41
25