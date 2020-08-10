Мировые цены на нефть в понедельник утром растут примерно на 1%, рынки обратили внимание на прогноз саудовской Saudi Aramco по спросу, также оценивая меры Ирака по снижению добычи, свидетельствуют данные торгов.
«Вашингтон» в матче группового раунда Восточной конференции обыграл «Бостон» со счетом 2:1. В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Ти Джей Оши и Том Уилсон, «Брюинз» ответили точным броском Джейка Дебраска.
Эксперт отметила, что появления новых профессий можно ожидать в разных отраслях, но прежде всего в интенсивно развивающихся: нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина и сельское хозяйство.