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РБК
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Клиент — получатель денег в личном кабинете своего банка сможет выставить платежное требование клиенту-плательщику, который ранее дал согласие на списание средств.В источнике
С чего всё началось
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Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств.
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У россиян предложили списывать деньги без подтверждения

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