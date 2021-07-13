Банки осваивают выдачу микрозаймов
Хорошо ли подобран заголовок?
Банки начали активно переманивать клиентов микрофинансовых организаций (МФК), предлагая им краткосрочные небольшие ссуды. Стоимость банковского продукта значительно ниже, чем займа в МФО, однако проекты кредитных организаций ориентированы в основном на действующих карточных клиентов.В источнике
С чего всё началось
Банки осваивают выдачу микрозаймов
Банки осваивают выдачу микрозаймов Банки начали активно переманивать клиентов микрофинансовых организаций (МФК), предлагая им краткосрочные небольшие ссуды.
Коммерсантъ18:25