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Банки осваивают выдачу микрозаймов

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Банки начали активно переманивать клиентов микрофинансовых организаций (МФК), предлагая им краткосрочные небольшие ссуды. Стоимость банковского продукта значительно ниже, чем займа в МФО, однако проекты кредитных организаций ориентированы в основном на действующих карточных клиентов.В источнике

С чего всё началось

Банки осваивают выдачу микрозаймов

Банки осваивают выдачу микрозаймов Банки начали активно переманивать клиентов микрофинансовых организаций (МФК), предлагая им краткосрочные небольшие ссуды.
Коммерсантъ18:25

Подробнее о событии

Российские банки стали активно выдавать займы «до зарплаты»

Urbc.Ru03:26

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Forbes03:14

Банки осваивают выдачу микрозаймов

Коммерсантъ18:25
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