Москвичи смогут пройти в рестораны и кафе по временным татуировкам с QR-кодом

С 28 июня в Москве посещать заведения и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест.