Экономика
ИзвестияБанки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам
Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с «Известиями» заявил о том, что в 2018 году банковская система столкнулась с проблемой недобросовестных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов.
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с чего всё началось
За февраль-декабрь 2019 года ЦБ получил 3,8 тыс. жалоб, связанных с проблемой мисселинга — так специалисты называют недобросовестную практику продаж без должного информирования. Причем 2,2 тыс. таких обращений касались работы банков.Известиявчера в 16:01
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Назван распространенный способ недобросовестного обслуживания клиентов банков
Московский Комсомолец02:38
ЦБ РФ получил более трех тысяч жалоб на недобросовестные продажи финансовых продуктов
Народные новостивчера в 19:42
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