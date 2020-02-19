Экономика

ИзвестияИзвестияБанки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с «Известиями» заявил о том, что в 2018 году банковская система столкнулась с проблемой недобросовестных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Нашли вклад: банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам

За февраль-декабрь 2019 года ЦБ получил 3,8 тыс. жалоб, связанных с проблемой мисселинга — так специалисты называют недобросовестную практику продаж без должного информирования. Причем 2,2 тыс. таких обращений касались работы банков.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Российские банки начали применять новый способ навязывания услуг

АБН01:22

«Известия»: ЦБ получил 3,8 тыс. жалоб на недобросовестные продажи финансовых продуктов

ТАССвчера в 18:47

Российские банки нашли новый способ навязывания услуг

ФедералПрессвчера в 20:37

ЦБ РФ получил более трех тысяч жалоб на недобросовестные продажи финансовых продуктов

Народные новостивчера в 19:42

Банки нашли способ продавать клиентам ненужные услуги

Телеканал 360°вчера в 21:59

Банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам

Известиявчера в 19:21

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг

Lenta.ruвчера в 17:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 01:27, Ашберн
Здоровье

Врач отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией в Прикамье

Врач поликлиники поселка Ныроб в Прикамье отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией.
Аргументы недели вчера в 03:56
Экономика

Российская экономика привлекла иностранцев

Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 01:05
Общество

Россия временно запретила въезд гражданам Китая

Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество

Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился

Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
РБК вчера в 19:25
Гаджеты

Компания VIA может составить конкуренцию Intel и AMD

Компания VIA может составить конкуренцию Intel и AMD на рынке процессоров, выпустив x86-совместимых процессоров.
UfaTime.ru вчера в 15:01
Происшествия

Назвали причины смерти двухлетней девочки в больнице Новосибирска

Пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области назвала причины смерти двухлетней девочки в реанимации детской больнице №1 Новосибирска.
Вести Новосибирск 01:19
Политика

В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
BFM.ru вчера в 05:19
Происшествия

Чиновник Минкульта Мосолов признался в хищении бюджетных средств

Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов признал вину по делу о хищении свыше 20 млн рублей бюджетных средств.
Газета.Ru 00:32
Политика

Небензя: украинские чиновники настроены на саботаж Минских соглашений

Многие влиятельные украинские чиновники настроены на саботаж выполнения Минских соглашений.
RT на русском вчера в 19:29
Хоккей

«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Авангард» завершился в пользу казанского клуба – 5:3. В составе победителей отличились Артем Галимов, Станислав Галиев, Джастин Азеведо, а также Дмитрий Воронков и Михаил Фисенко.
ProstoProSport вчера в 13:29
Политика

Представитель Украины зачитал в ООН стихотворение «Хотят ли русские войны?»

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица спросил российского постпреда Василия Небензю, «хотят ли русские войны», зачитав часть одноименного стихотворения поэта Евгения Евтушенко.
Lenta.ru 01:11
Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, выпустила 18 февраля заявление, в котором утверждает, что ее силами сегодня утром было потоплено турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов, пришедшее в Триполи, где базируется противник ЛНА - Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.
Российская газета вчера в 09:45
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
Происшествия

В Екатеринбурге произошел пожар в центре социальной помощи

В Екатеринбурге в результате пожара обрушилась кровля центра социальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
РБК 01:14
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС вчера в 10:39
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс вчера в 04:48
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Политика

Россия затребовала срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

Россия запросила устроить внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению по запросу Москвы перенесла на другой день заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество

Поставки iPhone по всему миру ограничат в Apple из-за коронавируса

Из-за вспышки в Китае нового вида киронавируса COVID-2019 в Apple временно ограничат поставки iPhone по всему миру, сообщают «Известия».
UfacityNews.ru вчера в 02:15
Политика

Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 11:39
Футбол

Бывший вратарь «Зенита» Лодыгин стал игроком «Арсенала»

ProstoProSport вчера в 13:43
Политика

Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах 9 мая в Москве

Во время беседы президент Болгарии подтвердил свое желание принять участие 9 мая в торжествах, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Военное дело вчера в 12:24
Политика

Спикер думы Екатеринбурга продолжит «войну» со скандальным депутатом

Председатель екатеринбургской гордумы Игорь Володин вновь попробует сместить главу думской комиссии по городскому хозяйству Александра Колесникова.
REGNUM вчера в 09:19
Общество

Россиян предупредили об опасности недосыпа

Lenta.ru 00:33
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым

Известия вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Бузова прыгнула в толпу со сцены

Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Хорошие новости 17 февраля в 09:25
Общество

Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте

Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте.
Lenta.ru 00:48
Общество

Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках

Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Коммерсантъ вчера в 23:29
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК 17 февраля в 08:38
Футбол

Холанд забил десять голов в семи матчах ЛЧ и побил рекорд турнира

19-летний норвежец забил десять голов в ЛЧ за семь матчей, на четыре матча быстрее предыдущего рекорда.
ODDS.ru 01:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное