Экономика
РЕН ТВБанки отказали более 60% россиян, желающих взять кредит
В 2019 году банки одобрили только 36,9% заявок, поданных на разные виды кредитов, причем в декабре это значение составляло только 32,2%. Чаще всего банки отказывают в выдаче ипотеки, автокредитов и ссуд наличными.
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с чего всё началось
В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.РБК13 января в 22:04
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На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом
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Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
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Российские гандболисты завершили чемпионат Европы третьим поражением
В рамках предварительного этапа чемпионата Европы по гандболу мужская сборная России проиграла Дании. Встреча закончилась со счетом 28:31.
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Назван способ уничтожения США России за 15 минут
Технологическое и экономическое преимущество США может реализоваться в космосе, милитаризация которого является надежным способом девальвирования ядерного потенциала России и Китая, заявил «Эксперту» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.
Кино
Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW
На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
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В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
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В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Экономика
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна
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Политика
Меркель назвала дату проведения конференции по Ливии в Берлине
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Медведев: Диагностическое медоборудование требует замены раз в 10 лет
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BioWare опубликовала загадочный тизер, связанный с Mass Effect
На официальном аккаунте студии BioWare в Twitter появился загадочный тизер, посвящённый серии Mass Effect.
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В «Транснефти» оценили возможность остановки транзита через Белоруссию
«Транснефть» не ожидает прекращения транзита нефти через Белоруссию в Европу, заявил глава компании Николай Токарев.
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Кокорин забил за «Зенит» первый гол в 2020 году
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