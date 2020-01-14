Экономика

РЕН ТВРЕН ТВБанки отказали более 60% россиян, желающих взять кредит

В 2019 году банки одобрили только 36,9% заявок, поданных на разные виды кредитов, причем в декабре это значение составляло только 32,2%. Чаще всего банки отказывают в выдаче ипотеки, автокредитов и ссуд наличными.
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с чего всё началось

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
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