В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.

с чего всё началось

В 2019 году банки одобрили только 36,9% заявок, поданных на разные виды кредитов, причем в декабре это значение составляло только 32,2%. Чаще всего банки отказывают в выдаче ипотеки, автокредитов и ссуд наличными.

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