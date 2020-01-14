Экономика

РЕН ТВРЕН ТВБанки отказали более 60% россиян, желающих взять кредит

В 2019 году банки одобрили только 36,9% заявок, поданных на разные виды кредитов, причем в декабре это значение составляло только 32,2%. Чаще всего банки отказывают в выдаче ипотеки, автокредитов и ссуд наличными.
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с чего всё началось

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
РБК13 января в 22:04

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В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

RT на русском14 января в 00:37

Банки отказали в кредитах в 2019 году более 60% заявителей

Газета.Ru14 января в 03:51

Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков

РИА Новости14 января в 01:28

Более 60% россиян получили отказ в выдаче кредита

Известия14 января в 00:54

Сезон не выдался

Российская газета14 января в 11:01

Банки стали чаще отказывать заемщикам в новых ссудах

Эхо Москвы14 января в 01:30

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК13 января в 23:58
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Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Политика

Путин предложил пост премьер-министра Мишустину

15 января 2020 года в ходе оглашения послания президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин предложил изменить порядок назначения главы правительства и кабинета министров.
TatCenter 15 января в 12:10
Шоу-бизнес

Климова снялась в купальнике на пляже острова Бали

На кадрах актриса идет по пляжу в бело-голубом купальнике. Кроме того, звезда запечатлела на память потрясающей красоты закат.
Телепрограмма 00:22
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС вчера в 03:32
Экономика

Эксперты спрогнозировали завершение бума на рынке акций в России

В прошлом году очень сильный рост рынка акций обеспечили ускорение экономического роста, снижение внутренних процентных ставок, стабильность рубля и повышение суверенного рейтинга, а также рост дивидендных выплат, перечисляет экономист "Ренессанс Капитала" по России и странам СНГ Софья Донец.
РБК 00:00
Хоккей

Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»

Победу своей команде принес забивший три гола в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 16 января в матче регулярного чемпионата НХЛ.
REGNUM 00:20
Футбол

Макаров объяснил, почему выбрал «Рубин», а не ЦСКА

Российский полузащитник Денис Макаров, ставший игроком «Рубина», рассказал, по каким критериям выбирал себе новую команду.
ProstoProSport вчера в 16:47
Шоу-бизнес

Татьяна Навка удивила знакомых и поклонников сложной стойкой на голове

Звезда удивила не только поклонников, но и знакомых сложной стойкой на голове во время занятий йогой.
Дни24 вчера в 09:24
Политика

Первым вице-премьером может стать Андрей Белоусов

Первым заместителем премьера Михаила Мишустина может стать нынешний помощник президента России по экономике Андрей Белоусов.
Ведомости вчера в 09:41
Общество

Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале

РИА Новости вчера в 21:50
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия вчера в 05:49
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой

Десятилетнюю девочку, которая пропала в среду в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой.
РИА Новости вчера в 23:07
Происшествия

Заммэра Ярославля задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки.
Известия вчера в 16:48
Политика

В России до 1 мая проведут голосование по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, предложенным президентом России Владимиром Путиным, планируется провести до 1 мая.
Четвертая Власть вчера в 06:12
Гаджеты

В Google Play нашли пожирающие батарею смартфонов приложения

Разработчики Bitdefender уже сообщили о находке администраторам магазина Google Play, и те пообещали удалить опасные для смартфона программы, так как они нарушают правила магазина приложений.
Astera 15 января в 12:01
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию в проруби

Известия вчера в 22:01
Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную полосу «Домодедово»

В "Домодедово" самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ираэро" совершил экстренную посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу, никто не пострадал, сообщил источник "Интерфакса" в экстренных службах.
Интерфакс вчера в 07:53
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России обнародовало ранее неизвестные документы и фотографии о том, как в 1945 году происходило освобождение Варшавы от немецких войск.
Российская газета 00:37
Общество

В США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram

В поддержку ходатайства об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка, была представлена переписка сотрудников компании Telegram, говорится в заявления комиссии.
REGNUM вчера в 18:00
Фигурное катание

Первый канал обещает показать чемпионат Европы по фигурному катанию

Зрелищный чемпионат Европы по фигурному катанию покажет Первый канал, сообщает sports.ru со ссылкой на источник.
Интермонитор.ру 14 января в 19:44
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 17:21
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки

Газета.Ru вчера в 19:44
Футбол

«Ахмат» подтвердил переход форварда «Удинезе» Визеу

Чемпионат вчера в 07:26
Общество

В России появились первые видеобанкоматы

Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса

Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
Известия вчера в 22:27
Футбол

Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм». Что об этом известно

С чего все началось В ночь со вторника на среду комментатор португальского телеканала SIC Noticias Руй Сантуш в эфире программы Tempo Extra сообщил, что нападающий «Порту» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».
Спорт-Экспресс 15 января в 05:15
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Известия 15 января в 23:10
Политика

Мишустин назвал задачи нового правительства

Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.
Forbes вчера в 06:46
Политика

«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева

Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Взгляд.ру вчера в 07:22
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
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