Экономика
РБКБолее 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
Читать в источнике
Оценить47
с чего всё началось
По данным Объединенного кредитного бюро, по итогам прошлого года уровень одобрения составил 30-31%, что на 17 процентных пунктов меньше показателей 2018-го. БКИ «Эквифакс» также зафиксировало рост отказов заемщикам: банки стали реже одобрять ипотеку, автокредиты и ссуды наличными.РБКвчера в 22:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Более половины желающих взять кредит россиян получили отказ. Тенденция сохранится
Европейско-Азиатские новости00:00
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Общество
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Экономика
Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета
Счётная палата оценивает объём воровства из федерального бюджета России в пределах 2—3 млрд рублей в год, притом что общий объём нарушений в 2019 году составил 804 млрд, заявил глава Счётной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Кино
Бей осторожно: создатель «Мандалорца» раскрыл стоимость малыша Йоды
Политика
Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью
Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима.
Общество
Россияне за год не востребовали 700 тысяч документов на недвижимость
Россияне в 2019 году не востребовали более 700 тысяч заказанных в МФЦ документов на недвижимость, сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина
Знакомые будущих супругов отмечают, что возраст Юмашевой Федора не смущает, тем более, что торжество пройдет только после того, как Марии исполнится 18 лет.
Политика
СМИ узнали об отъезде Хафтара из Москвы без подписания соглашения
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар вместе со своей делегацией покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня в Ливии.
Общество
Минтранс отказался менять правила перевозки животных в самолетах
Минтранс отказался поддержать предложение Общероссийского объединения пассажиров (ООП), касающееся изменения требований для перевозки животных в самолетах.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина
Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Александр Овечкин.
Происшествия
Девять человек обварились кипятком в торговом центре Киева
Девять человек пострадали в результате прорыва теплосети с кипятком в торговом центре Ocean Plaza в Киеве, заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает УНИАН.
Политика
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Франкфуртер альгемайне" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
Кино
Объявлены номинанты на Оскар 2020
В Лос-Анджелесе Американская киноакадемия объявила номинантов на премию Оскар 2020.
Армия и оружие
Свидетеля по делу о нападении на псковских десантников уличили во лжи
Адвокаты обвиняемых по делу о нападении на псковских десантников Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева уличили свидетеля обвинения Александра Малофеева во лжи.
Гаджеты
Эксперт назвал лучшее время для покупки смартфонов
Новогодние распродажи являются не самым выгодным временем для приобретения новых гаджетов.
Армия и оружие
НАТО ответит на размещение российских «Искандеров»
НАТО планирует отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с ракетой типа 9М729 уже в этом году.
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Общество
После наводнения в Венеции высохли каналы
Экономика
Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России
Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Политика
Госдеп не предупреждал посольства США о якобы готовившихся атаках
Сотрудники Госдепартамента США, которые занимаются вопросами безопасности американских посольств, не знали о якобы готовившихся иранским генералом Касемом Сулеймани атаках на диппредставительства Соединенных Штатов.
Экономика
Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов
"Первая часть" торговой сделки предусматривает импорт китайской стороной американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов, пишет РИА Новости.
Футбол
Головин прокомментировал ничью «Монако» с «ПСЖ»
Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о ничьей с "ПСЖ" в матче чемпионата Франции.
Происшествия
Прокуратура нашла виновника загрязнения Ангары в Иркутске
Напомним, в минувшие выходные в социальных сетях появилась информация о том, что в районе поселка Боково, вниз по течению от Иркутска, в Ангару попадают посторонние жидкости, по виду похожие на неочищенные стоки.
Футбол
Названа статистически лучшая команда за всю историю футбола
Первое место в рейтинге заняла «Барселона» образца 2012 года. Отметим, что в первую десятку вошел «Ливерпуль» нынешнего образца.
Политика
Около тысячи беженцев покинули за сутки идлибскую зону деэскалации
Около тысячи мирных жителей Сирии вышли из контролируемых боевиками районов идлибской зоны деэскалации.
Политика
WP: Трамп намерен получить дополнительные средства на стену с Мексикой
Президент США Дональд Трамп намерен выделить из средств Пентагона дополнительные $7,2 млрд на строительство новых заграждений на границе с Мексикой.
Происшествия