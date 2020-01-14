Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК. В 2019 году банки он достигал лишь 36,9% от общего числа заявок на кредиты, поданных россиянами. Заметное снижение, как отмечается, произошло перед Новым годом.
Читать в источнике
Комментировать396
с чего всё началось

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
РБКвчера в 22:04

Подробнее о событии

Более 60% россиян получили отказ в кредитах в 2019 году

Газета.Ru00:42

РБК: банки одобрили в 2019 году менее 40% кредитных заявок граждан

ТАСС01:26

Более 60% россиян получили отказ в выдаче кредита

Известия00:54

Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам

РИА Новости01:28

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

RT на русском00:37

Банки стали чаще отказывать заемщикам в новых ссудах

Эхо Москвы01:30

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 02:52, Ашберн
Общество

Кудрин оценил масштаб коррупции в России

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал ситуацию с коррупцией в стране.
RT на русском 00:18
Хоккей

Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Lenta.ru 01:32
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
RT на русском 02:02
Политика

Обозначены сроки закладки первых российских вертолетоносцев

Взгляд.ру вчера в 12:40
Происшествия

Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит

Российская газета 01:36
Общество

В России предложили запретить запускать фейерверки вблизи жилых домов

«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — отметил Фёдоров.
RT на русском вчера в 22:12
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

Согласно информации некоторых российских СМИ, известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Ugpressa.ru 12 января в 15:32
Происшествия

В Гатчине мать ради дочери задушила бывшего мужа

Жительница Гатчинского района Ленинградской области обратилась в полицию и сообщила, что задушила бывшего мужа.
Gazeta.SPb 02:08
Политика

Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве

Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "России 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
РИА Новости вчера в 17:11
Футбол

Хакан Шукюр: «Работаю таксистом в США»

Бывший форвард "Галатасарая" и сборной Турции Хакан Шукюр рассказал о своей жизни после завершения профессиональной карьеры.
Soccer.ru вчера в 10:38
Финансы

Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов

Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Интерфакс 02:27
Общество

Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь

Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
РИА Новости вчера в 15:35
Кино

У знаменитого триллера «Молчание ягнят» появится спин-офф

Телеканал CBS планирует выпустить спин-офф триллера «Молчание ягнят», снятого режиссером Джонатаном Демми в 1991 году.
NewInform вчера в 09:14
Политика

Президент Эстонии рассказала, как надежды не оправдала Россия

REGNUM 00:12
Кино

Тизер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада» появился в Сети

VSE42.RU вчера в 03:36
Политика

NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию

Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
Интерфакс вчера в 23:25
Общество

На Филиппинах активизировался вулкан Тааль

В провинции Батангас на Филиппинах началась массовая эвакуация жителей в связи с извержением вулкана Тааль.
Aobe.ru 12 января в 13:33
Происшествия

В Петербурге цистерны с топливом сошли с рельсов

В Санкт-Петербурге на железнодорожной станции сошли с рейсов цистерны с топливом.
Газета.Ru вчера в 18:20
Общество

Россияне ждут массовых протестов и отставок министров в 2020 году

Самыми ожидаемыми событиями 2020 года являются коррупционные скандалы и отставки министров, показал проведенный «Левада-центром» опрос.
Национальная служба новостей вчера в 03:30
Шоу-бизнес

Сергей Жуков опубликовал снимок с 18-летней дочерью от первого брака

Сергей Жуков продемонстрировал в личном микроблоге изображение с 18-летней дочерью от первого брака.
Актуальные Новости 12 января в 10:00
Футбол

ЦСКА отправился на первый зимний сбор в Испанию

Московский ЦСКА утром 14 января отправился на первый зимний сбор в Испанию, где пройдут все три тренировочных сбора команды перед весенней частью чемпионата Российской премьер-лиги.
ProstoProSport 02:43
Общество

Тысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре

Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».
РБК 00:11
Политика

Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

ТК Звезда вчера в 00:52
Общество

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 16:33
Общество

Власти объяснили причины появления зеленого снега в Челябинске

РБК 02:24
Политика

Лавров назвал вершиной противоправных действий США убийство Сулеймани

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что кульминацией противоправных действий США, вышедшей за все правовые и человеческие рамки, было убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани.
Журналистская правда 02:50
Общество

Максим Топилин назвал регионы с самой высокой и низкой рождаемостью

В течение прошлого года, с января по ноябрь рост рождаемости отмечается только в трех регионах - Москве, Карачаево-Черкессии и Ингушетии.
Российская газета вчера в 23:00
Экономика

Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3%.
РИА Новости 02:06
Происшествия

Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной

РИА Новости 01:02
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Национальная полиция Украины задержала «группу киллеров», подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который обвинялся в покушении на российского президента.
Взгляд.ру 12 января в 08:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное