В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.

с чего всё началось

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК. В 2019 году банки он достигал лишь 36,9% от общего числа заявок на кредиты, поданных россиянами. Заметное снижение, как отмечается, произошло перед Новым годом.

Политика Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.

Экономика Укрепление гривны: над Украиной навис гибридный дефолт На Украине близкие к власти экспертные круги распространяют тезис: укрепление курса гривны, которое наблюдалось в 2019 году, – это положительное для экономики явление.

Происшествия В Петербурге пять цистерн с топливом сошли с рельсов Пять цистерн с дизельным топливом сошли с рельсов на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский, разлива топлива не произошло, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Гаджеты Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700 Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.

Политика Путин попросил Кудрина взять под контроль исполнение нацпроектов Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина взять под контроль исполнение национальных проектов, назвав споры с Кабмином и экспертными сообществами в этом вопросе «естественными».

Общество На Филиппинах активизировался вулкан Тааль В провинции Батангас на Филиппинах началась массовая эвакуация жителей в связи с извержением вулкана Тааль.

Технологии Microsoft прекращает поддержку Windows 7 По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.

Единоборства Макгрегор признался в пьянстве перед боем с Нурмагомедовым Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал, что перед боем с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году злоупотреблял алкоголем.

Экономика В России может появиться налог на пенсионные накопления В России хотят ввести новую пенсионную схему. В ней фигурирует гарантированный пенсионный план и подоходный налог на пенсионные накопления.

Происшествия В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.

Политика США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка США внесли в санкционный список молдавского олигарха, бывшего руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка за коррупционную деятельность.

Авто Кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновый V8 Как пишет портал speedme.ru, бензиновые версии Audi SQ7 и SQ8 оказались более динамичными по сравнению с дизельными, их разгон с места до 97 км/ч занимает 4,3 секунды, тогда как европейские версии достигают 100 км/ч за 4,8 секунды.

Экономика Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3%.