В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.

с чего всё началось

Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов — доля одобренных ссуд в 2019 году стала минимальной за последние два года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Россиянам стали чаще отказывать в кредитах

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