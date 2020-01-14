Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейБанки отказали в кредитах более 60% россиян

Необеспеченные кредиты и кредитные карты банки выдали только по 33,9% заявок, хотя в 2018 году уровень одобрения составлял 39,1%. Одна из причин, по которой банки стали осторожнее, - требования ЦБ рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд более чем на 10 тысяч рублей.
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с чего всё началось

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
РБК13 января в 22:04

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Более 60% россиян получили отказ в выдаче кредита

Известиявчера в 00:54

Сезон не выдался

Российская газетавчера в 11:01

Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков

РИА Новостивчера в 01:28

РБК: банки одобрили в 2019 году менее 40% кредитных заявок граждан

ТАССвчера в 01:26

Небанковские кредиты. Чем опасны альтернативные займы

Life.ruвчера в 23:30

Банки стали чаще отказывать заемщикам в новых ссудах

Эхо Москвывчера в 01:30

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК13 января в 23:58
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BFM.ru 10:43
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Вышло видео с семью смертными грехами Ленни Белардо из «Нового Папы»

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Новые Известия 10:35
Общество

Затраты россиян на мобильные приложения в 2019 году превысили $1 млрд

В 2019 году россияне потратили на загрузку мобильных приложений и покупки внутри них $1,06 млрд, что на 40% больше, чем годом ранее, сообщила в своем ежегодном отчете о состоянии мобильного рынка аналитическая компания App Annie (есть в распоряжении РБК).
РБК 10:28
Экономика

Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х

Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России.
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Общество

Путин поручил увеличить доплаты учителям

Глава государства предложил с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей из федерального бюджета, все действующие выплаты при этом необходимо сохранить.
Lenta.ru 04:33
Политика

Медведев объявил об уходе правительства в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку, заявление об этом последовало за оглашением послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.
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В Симферополе появится улица имени Александра Захарченко

Одной из улиц крымской столицы присвоят имя первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.
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В Петербурге водитель пострадал при возгорании автомобиля

Водитель получил ожоги при возгорании автомобиля в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
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Политика

Путин потребовал больше не допускать перебоев с важными лекарствами

Перебои в поставках жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в дальнейшем не должны происходить, нельзя относится к этому халатно.
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Lenta.ru вчера в 14:39
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
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Биатлон

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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
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Кудрин оценил возможные затраты на реализацию предложенных Путиным мер

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин выразил мнение, что для реализации социальных и экономических мер, предложенных российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может потребоваться около 400—500 млрд рублей в год.
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Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест

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Суд взыскал с оппозиционеров более 2,3 млн рублей по иску прокуратуры

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Происшествия

Вынесен первый приговор по делу о пытках в ярославской колонии

Газета.Ru 05:37
Политика

США и Китай пока не договорились о дальнейшем сокращении пошлин

США и Китай пока не достигли соглашения о дальнейшем сокращении пошлин, заявили глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.
Росбалт вчера в 19:20
Культура

Заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде исполнит Билли Айлиш

Билли Айлиш выбрали исполнительницей главной темы в новом фильме о Джеймсе Бонде.
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Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери

Во Всеволожский городской суд Ленинградской области передано уголовное дело в отношении 19-летнего сына экс-хоккеиста СКА Максима Соколова.
Российская газета 06:49
Кино

Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети

СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
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Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Инфорос 04:58
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