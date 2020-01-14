Экономика
Национальная служба новостейБанки отказали в кредитах более 60% россиян
Необеспеченные кредиты и кредитные карты банки выдали только по 33,9% заявок, хотя в 2018 году уровень одобрения составлял 39,1%. Одна из причин, по которой банки стали осторожнее, - требования ЦБ рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд более чем на 10 тысяч рублей.
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с чего всё началось
В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.РБК13 января в 22:04
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