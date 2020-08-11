Банки отказали в льготах переболевшим коронавирусом россиянам
Отмечается, что россияне не смогут рассчитывать на ускоренный возврат срочных вкладов и страховых премий без потери доходности. Как рассказали изданию представители крупных банков и страховых компаний, добровольно бизнес подобные льготы вводить не будет.В источнике
С чего всё началось
Банкир в COVID не верит: финансовый сектор не даст льгот переболевшим
«Известия» опросили тридцатку крупнейших банков, лидеров страхового рынка и негосударственные пенсионные фонды, готовы ли они предоставить льготы клиентам, переболевшим COVID-19 и нуждающимся в средствах на лечение или реабилитацию.
Известия17:01
Подробнее о событии
Банки отказали в финансовых льготах переболевшим коронавирусом россиянам
Общественная служба новостей21:55