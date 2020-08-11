Банки отказали в льготах переболевшим коронавирусом россиянам

Ридус 12

Отмечается, что россияне не смогут рассчитывать на ускоренный возврат срочных вкладов и страховых премий без потери доходности. Как рассказали изданию представители крупных банков и страховых компаний, добровольно бизнес подобные льготы вводить не будет.