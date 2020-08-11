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Lenta.ru
Lenta.ru

Банки отказали в льготах переболевшим коронавирусом россиянам

Отмечается, что россияне не смогут рассчитывать на ускоренный возврат срочных вкладов и страховых премий без потери доходности. Как рассказали изданию представители крупных банков и страховых компаний, добровольно бизнес подобные льготы вводить не будет.В источнике
С чего всё началось
Известия

Банкир в COVID не верит: финансовый сектор не даст льгот переболевшим

«Известия» опросили тридцатку крупнейших банков, лидеров страхового рынка и негосударственные пенсионные фонды, готовы ли они предоставить льготы клиентам, переболевшим COVID-19 и нуждающимся в средствах на лечение или реабилитацию.
Известия17:01
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Царьград

COVID-19 банкам не указ? На что рассчитывать переболевшим коронавирусом, выяснили СМИ

Царьград23:48
Общественная служба новостей

Банки отказали в финансовых льготах переболевшим коронавирусом россиянам

Общественная служба новостей21:55
Известия

Переболевшим COVID-19 гражданам отказали в финансовых льготах

Известия19:35
РЕН ТВ

Банки отказали переболевшим COVID в финансовых льготах

РЕН ТВ21:02
ФАН

Российские банки отказали в льготах клиентам с коронавирусом

ФАН20:56
URA.Ru

Банки отказались давать льготы переболевшим коронавирусом

URA.Ru19:05
Lenta.ru

Банки отказали в льготах переболевшим коронавирусом россиянам

Lenta.ru21:25

В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

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RT на русскомвчера в 04:18

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ITZine.ru05:15