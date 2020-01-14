Экономика

News-24.ruNews-24.ruБанки отказали в выдаче кредита более 60% россиян

В 2019 году показатель одобренных кредитных заявок был равен 36,9 процента от всех заявок, которые подали граждане России. Однако данные цифры сильно уменьшились перед Новым годом – до 32,3 процента. В 2018 году доля заявок, по которым банки выдали кредиты, составил 41 процент.
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с чего всё началось

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
РБК13 января в 22:04

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Кредит в Москве: тонкости и детали

Orenburg.media04:08

Сезон не выдался

Российская газета14 января в 11:01

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК13 января в 23:58

Более 60% россиян получили отказ в выдаче кредита

Известия14 января в 00:54

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

RT на русском14 января в 00:37

Банки стали чаще отказывать заемщикам в новых ссудах

Эхо Москвы14 января в 01:30

Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков

РИА Новости14 января в 01:28
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Политика

Хафтар согласился подписать мирное соглашение по Ливии с Сарраджем

Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил о готовности подписать соглашение о мире с так называемым Правительством национального согласия (ПНС), но при соблюдении ряда условий.
Политическая Экспертиза 06:29
Происшествия

Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

РИА Новости 06:56
Политика

Мишустин и Медведев встретились с правительством

Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.
Lenta.ru 05:54
Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru 15 января в 04:09
Гаджеты

В Google Play нашли разряжающие смартфон приложения

Разработчик антивирусов Bitdefender назвал несколько приложений, которые разряжают батарею смартфона.
Известия вчера в 20:24
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru 15 января в 21:31
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском вчера в 07:26
Общество

В России зафиксировали первую смерть из-за употребления снюсов

Главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн заявил, что в России зафиксирован первый случай смерти от употребления некурительных никотиносодержащих смесей.
RT на русском 04:24
Политика

Премьер-министр Украины подал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на фоне развернувшегося скандала с утечкой некоторых файлов в СМИ написал заявление об отставке и передал его главе государства.
Южный Федеральный 03:07
Хоккей

Тренер «Монреаля»: Илья Ковальчук делает отличную работу

МК-Спорт 04:34
Общество

Названы самые популярные пароли за 2019 год

В прошлом году десятка самых популярных в мире логинов и паролей осталась почти такой же, как и в 2018-м, свидетельствуют данные исследования компании DeviceLock.
Коммерсантъ 01:22
Происшествия

В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:19
Политика

В «Единой России» огласили претензии к работе четырех министерств

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что у единороссов есть претензии и замечания к четырем министерствам: Миндраву, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения.
Известия 05:37
Шоу-бизнес

Хейтерам на обвинения в фотошопе ответила Виктория Боня

Экс-участница «Дома-2» не стала молчать и ответила хейтерам.
Privet-Rostov.ru 04:19
Политика

Милонов рассказал, как Мишустин изменит жизнь россиян

Как отметил в беседе с «ПолитРоссией» депутат Государственной думы Виталий Милонов, экономист в кресле председателя правительства может серьезно изменить жизнь россиян.
ПолитРоссия вчера в 04:51
Общество

Погода в Москве второй день подряд бьет температурный рекорд

Температура воздуха в Москве второй день подряд бьет рекорд.
Вести.Ru 06:12
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Газета.Ru 05:10
Происшествия

СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
RT на русском 06:08
Общество

В Свердловской области нашли изумруд весом 0,5 кг

Изумруд весом 0,5 кг с оценочной стоимостью в $55 тыс. найден на "Мариинском прииске" (входит в госкорпорацию "Ростех").
ТАСС 01:53
Происшествия

Заммэра Ярославля задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки.
Известия вчера в 16:48
Происшествия

Отец случайно застрелил сына на охоте в Карачаево-Черкесии

Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя республики за то, что во время охоты он по неосторожности выстрелил в своего сына.
ТАСС 06:19
Авто

Объявлена рублевая цена новых Porsche 718 Cayman GTS и 718 Boxster GTS

Российский офис Porsche объявил стоимость новых среднемоторных спорткаров 718 Cayman GTS 4.0 и 718 Boxster GTS 4.0.
За рулем Кубань вчера в 01:54
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 15 января в 02:18
Космос

Илон Маск назвал трагедией новую ракету NASA

Основатель и руководитель компании SpaceX Илон Маск назвал новую тяжелую ракету NASA Space Launch System (SLS) трагедией.
Rambler News Service 06:24
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия 15 января в 18:01
Политика

Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам

РИА Новости / Илья Питалев Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин выступил против идеи списания долгов россиян по кредитам, об этом он заявил на заседании Госдумы.
РЕН ТВ вчера в 06:51
Кино

Машков назвал «безобразием» отсутствие «Дылды» в списке на «Оскар»

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал «безобразием» тот факт, что картину «Дылда» не включили в список номинантов на премию «Оскар».
Известия 15 января в 20:54
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:15
Здоровье

«Нас и так прессовали за 108-е… Теперь года не хватило, чтобы раскрутить маховик льготного выкупа земли»

Глава Минздрава акцентировал внимание на том, что в следующем году серьезно вырастут объемы бесплатной медпомощи при онкологических заболеваниях: будет дополнительно оплачиваться несколько видов основных исследований – компьютерная томография, МРТ, ангиография, УЗИ сердечно-сосудистой системы, эндоскопическое диагностическое исследование, молекулярно-генетическое и гистологическое исследования.
Коммерческие Вести 15 января в 22:44
Общество

Рождаемость в Китае упала до минимума за последние 60 лет

Уровень рождаемости составил 10,48 на 1 тыс. человек — минимум с 1949 года, когда была основана КНР.
Коммерсантъ 05:13
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