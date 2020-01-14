В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.

с чего всё началось

В 2019 году показатель одобренных кредитных заявок был равен 36,9 процента от всех заявок, которые подали граждане России. Однако данные цифры сильно уменьшились перед Новым годом – до 32,3 процента. В 2018 году доля заявок, по которым банки выдали кредиты, составил 41 процент.

Банки отказали в выдаче кредита более 60% россиян

Политика Хафтар согласился подписать мирное соглашение по Ливии с Сарраджем Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил о готовности подписать соглашение о мире с так называемым Правительством национального согласия (ПНС), но при соблюдении ряда условий.

Политика Медведев готовил реформу политической системы Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.

Общество В России зафиксировали первую смерть из-за употребления снюсов Главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн заявил, что в России зафиксирован первый случай смерти от употребления некурительных никотиносодержащих смесей.

Политика Премьер-министр Украины подал заявление об отставке Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на фоне развернувшегося скандала с утечкой некоторых файлов в СМИ написал заявление об отставке и передал его главе государства.

Общество Названы самые популярные пароли за 2019 год В прошлом году десятка самых популярных в мире логинов и паролей осталась почти такой же, как и в 2018-м, свидетельствуют данные исследования компании DeviceLock.

Политика Милонов рассказал, как Мишустин изменит жизнь россиян Как отметил в беседе с «ПолитРоссией» депутат Государственной думы Виталий Милонов, экономист в кресле председателя правительства может серьезно изменить жизнь россиян.

Происшествия СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.

Происшествия Отец случайно застрелил сына на охоте в Карачаево-Черкесии Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя республики за то, что во время охоты он по неосторожности выстрелил в своего сына.

Космос Илон Маск назвал трагедией новую ракету NASA Основатель и руководитель компании SpaceX Илон Маск назвал новую тяжелую ракету NASA Space Launch System (SLS) трагедией.

Экономика Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.