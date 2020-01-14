Экономика
News-24.ruБанки отказали в выдаче кредита более 60% россиян
В 2019 году показатель одобренных кредитных заявок был равен 36,9 процента от всех заявок, которые подали граждане России. Однако данные цифры сильно уменьшились перед Новым годом – до 32,3 процента. В 2018 году доля заявок, по которым банки выдали кредиты, составил 41 процент.
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с чего всё началось
В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.РБК13 января в 22:04
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