Экономика
ВедомостиБанки откажутся давать потребительские кредиты без залога
«Кредит Европа банк» временно приостановил выдачу кредитов наличными из-за пандемии коронавируса. Ограничения на беззалоговые кредиты могут ввести и другие банки, которые столкнулись с невозможностью проверить платежеспособность заемщика, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
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с чего всё началось
В пресс-службе Кредит Европа банка подтвердили, что «выдачи кредитов наличными временно приостановлены в связи с низкой востребованностью в текущей ситуации». При этом там уточнили, что «кредиты наличными занимают незначительную долю в кредитном портфеле банка».Коммерсантъвчера в 17:41
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