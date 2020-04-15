Москва, 15 апреля 2020, 12:13 — REGNUM Банки в подавляющем большинстве случаев отказывают предприятиям в выдаче беспроцентных кредитов на выплаты сотрудникам.

Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплат

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