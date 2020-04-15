Финансы
REGNUMБанки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплат
Москва, 15 апреля 2020, 12:13 — REGNUM Банки в подавляющем большинстве случаев отказывают предприятиям в выдаче беспроцентных кредитов на выплаты сотрудникам.
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Бизнес-омбудсмен: «Беспроцентные кредиты для выплаты зарплат одобрены только 0,7% предприятий»
Комсомольская правда05:27
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Комментарии
Общество
Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан
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Ведомости 06:20
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
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Происшествия
СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
REGNUM 07:13
Политика
Путин выступит в начале совещания с членами правительства
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал дождаться выступления Владимира Путина, которое должно состояться 15 апреля после 15 часов перед совещанием с членами правительства, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса из-за ситуации с коронавирусом.
Вести.Ru 06:08
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
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РИА Новости вчера в 18:42
Общество
Регионы РФ получат более 30 млрд рублей на оснащение коечного фонда
Дополнительное финансирование в размере более 11 млрд рублей потребуется для перепрофилирования коечного фонда федеральных медицинских организаций в регионах, добавил Мишустин.
Интерфакс 05:52
Политика
Решение США наносит серьезный урон ВОЗ, заявил постпред России при ООН
Решение США остановить финансирование ВОЗ наносит серьезный урон международной организации, играющей ведущую роль в борьбе с COVID-19, заявил журналистам постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
РИА Новости 07:08
Политика
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Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Общество
Уткин вызвал Соловьева на батл и заявил о желании унизить его
Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный батл.
Газета.Ru 04:23
Экономика
Банки РФ начали поднимать размер первоначального взноса по ипотеке
Ряд российских банков подняли размер первоначального взноса по ипотеке, при этом другие игроки не собираются менять условия ипотечного кредитования, свидетельствуют материалы кредитных организаций и опрос, проведенный РИА Новости.
РИА Новости 06:47
Шоу-бизнес
Собчак и Петров матом поспорили о сериале с Милославской
Московский Комсомолец 05:26
Игры
Создатели Crysis разработают новую AAA-игру
CyberSport.ru 04:37
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Турнир UFC 249 с боем Фергюсона может состояться 9 мая
Vprognoze.ru 03:16
Происшествия
В Петербурге пятый пациент умер от коронавирусной инфекции
В Петербурге комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ подтвердила пятую смерть от коронавирусной инфекции.
Российская газета 04:59
Происшествия
В Волгоградской области еще один человек подхватил коронавирус
Напомним, с 16 марта в Волгоградской области введен режим повышенной готовности. В круглосуточном режиме работает оперативный штаб.
ИА Городские вести. Волгоград 05:57
Шоу-бизнес
Поклонники Бурака Озчивита инициировали сбор денежных средств
Согласно распространенному сообщению, фанаты звездной пары организовали сбор несколько недель назад и приурочили его к первому дню рождения первенца любимого актера.
Rusturkey.com вчера в 23:43
Происшествия
В Поморье задержан подозреваемый в убийстве трех женщин
В поселке Октябрьский Архангельской области задержан 27-летний местный житель, который признался в убийстве трех женщин в областном центре.
Российская газета 06:32
Авто
В Сети рассказали о лимузине ЗИЛ-4102, который не понравился Михаилу Горбачеву
В работу проект "борт N1" не отправили по нескольким причинам, но основной называют то, что он не понравился Горбачеву.
Car.ru вчера в 05:57
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $28
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 5,5% к уровню закрытия предыдущих торгов, торгуется на уровне 27,96 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:24 мск.
ТАСС 04:59
Общество
В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ОГЭ
Сдача Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году может пройти в период с 8 июня по 31 июля.
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Происшествия
В Ростовской области коронавирус выявили еще у шести человек
Еще у шести пациентов в Ростовской области подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:47
Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса увеличилось в России
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время записи передачи Первого канала, симптомы коронавируса в однозначном виде проявляются далеко не у всех.
Live24 00:57
Здоровье
Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 03:02
Происшествия
На Чукотке обнаружили первого заболевшего с коронавирусом
В Чукотском автономном округе зарегистрировали первого пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщается на сайте правительства региона.
РБК 06:45
Гаджеты
Huawei представила камерофоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ с 5G
Суббренд Huawei, Honor, анонсировал флагманскую серию смартфонов Honor 30, в которую вошло три гаджета Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+.
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Здоровье
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
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Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
Футбол
Юран раскритиковал украинского футболиста Алиева после его слов про Крым
Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран подверг критике бывшего полузащитника национальной команды Украины и московского «Локомотива» Александра Алиева, который недавно высказался о территориальной принадлежности Крыма.
RT на русском 03:13