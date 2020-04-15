Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что в течение дня подготовит обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой изменить подход банков к выдаче беспроцентных кредитов бизнесу на зарплату сотрудников.

с чего всё началось

Москва, 15 апреля 2020, 12:13 — REGNUM Банки в подавляющем большинстве случаев отказывают предприятиям в выдаче беспроцентных кредитов на выплаты сотрудникам.

Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплат

Политика В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха». 3,7K

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 4,1K

Общество Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом Заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией.

Общество Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 395

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. 8

Здоровье Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета. 252

Политика Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией. 4,1K

Происшествия В Ленобласти выявили очаг новых случаев заражения коронавирусом Резкий прирост новых случаев коронавируса в Ленинградской области, где за сутки выявлено 108 заболевших против 35 во вторник, произошел за счет вспышки инфекции в нелегальном хостеле мигрантов - 88 случаев, следует из данных оперативного штаба региона. 24

Происшествия В центре Тюмени горит крыша бизнес-центра Горит крыша площадью 300 кв. м. О пострадавших на данный момент неизвестно. Люди, находившиеся в здании эвакуированы. 1

Политика Кремль объяснил слова Путина о ресурсах армии в борьбе с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин, говоря о ресурсах армии в борьбе с коронавирусом, имел в виду врачей, а не солдат в помощь полиции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 1

Общество В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков. 1,9K

Политика Соловьев назвал статью NYT о Путине «проявлением шизофрении» Телеведущий Владимир Соловьев оценил статью газеты The New York Times (NYT), в которой президента России Владимира Путина обвинили в «развале американского здравоохранения» и «распространении дезинформации о коронавирусе». 377

Здоровье Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. 242

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,6K