Экономика
REGNUMБанки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплат
Москва, 15 апреля 2020, 12:13 — REGNUM Банки в подавляющем большинстве случаев отказывают предприятиям в выдаче беспроцентных кредитов на выплаты сотрудникам.
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с чего всё началось
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что в течение дня подготовит обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой изменить подход банков к выдаче беспроцентных кредитов бизнесу на зарплату сотрудников.ТАСС05:45
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Бизнес-омбудсмен: «Беспроцентные кредиты для выплаты зарплат одобрены только 0,7% предприятий»
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