Экономика
Аргументы неделиТитов: Система выдачи кредитов под 0% на зарплаты почти не работает
Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что механизм выдачи беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса и карантинных ограничений пока практически не работает.
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Механизм выдачи беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса и карантинных ограничений пока практически не работает. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов на пресс-конференции.РБК06:26
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Бизнес-омбудсмен: «Беспроцентные кредиты для выплаты зарплат одобрены только 0,7% предприятий»
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