Механизм выдачи беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса и карантинных ограничений пока практически не работает. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов на пресс-конференции.

с чего всё началось

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что механизм выдачи беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса и карантинных ограничений пока практически не работает.

Титов: Система выдачи кредитов под 0% на зарплаты почти не работает

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