Механизм выдачи беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса и карантинных ограничений пока практически не работает. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов на пресс-конференции.

с чего всё началось

Банки отказываются выдавать беспроцентные кредиты российским предпринимателям для погашения задолженности по заработной плате, рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он уточнил, что отказы владельцы МСБ получают в 80% обращений.

Банки отказывают предпринимателям в кредитах на зарплату сотрудникам

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