Экономика
Фонтанка.РуБанки отказывают в реструктуризации кредитов 85% частных заемщиков
Как заявила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, на пресс-конференции 10 апреля, по состоянию на 7 апреля 2020 года лишь 15% поданных гражданами РФ заявлений о реструктуризации кредитов из-за коронавируса было одобрено.
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Банки удовлетворили 15% от рассмотренных заявлений на реструктуризацию от граждан – Набиуллина
Накануне.Ru10 апреля в 10:14
Глава ЦБ: Банки удовлетворили только 15% заявок на реструктуризацию кредитов
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