Экономика

Фонтанка.РуФонтанка.РуБанки отказывают в реструктуризации кредитов 85% частных заемщиков

Как заявила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, на пресс-конференции 10 апреля, по состоянию на 7 апреля 2020 года лишь 15% поданных гражданами РФ заявлений о реструктуризации кредитов из-за коронавируса было одобрено.
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Банки удовлетворили 15% от рассмотренных заявлений на реструктуризацию от граждан – Набиуллина

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Фонтанка.Ру10 апреля в 09:29
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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