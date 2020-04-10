Экономика
Фонтанка.РуБанки отказывают в реструктуризации кредитов 85% частных заемщиков
Как заявила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, на пресс-конференции 10 апреля, по состоянию на 7 апреля 2020 года лишь 15% поданных гражданами РФ заявлений о реструктуризации кредитов из-за коронавируса было одобрено.
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Глава ЦБ: Банки удовлетворили только 15% заявок на реструктуризацию кредитов
Комсомольская правда10 апреля в 11:18
Банки удовлетворили 15% от рассмотренных заявлений на реструктуризацию от граждан – Набиуллина
Накануне.Ru10 апреля в 10:14
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В Прикамье подтвердили ещё 15 случаев заражения коронавирусом
Пермь, 12 апреля 2020, 11:58 — REGNUM В Пермском крае федеральная лаборатория подтвердила 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
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Общество
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Газета.Ru 01:27
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
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Общество
В Курганской области не хватает аппаратов ИВЛ и кислорода
Напомним, по данным оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, на утро 12 апреля в Курганской области зарегистрировано четверо заражённых SARS-CoV2.
REGNUM вчера в 22:01
Общество
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
Министерство здравоохранения МО 10 апреля в 10:15
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Тарантас Ньюс вчера в 09:21
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В России зафиксировали более 2 тыс. новых случаев заражения COVID-19
В России за сутки зафиксировано 2186 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
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Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
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РИА Новости 10 апреля в 01:59
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В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Общество
Ведущий эпидемиолог КНР предсказал переломную точку в пандемии
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RT на русском 04:58
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Первая пациентка с диагнозом коронавирус скончалась в Курской области – губернатор РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
Российская газета вчера в 17:38
Экономика
Власти представили план помощи застройщикам жилья
Государственная компания «Дом.РФ» разработала пакет мер для поддержки жилищного строительства, рассказал на онлайн-пресс-конференции в четверг руководитель аналитического центра компании Михаил Гольдберг.
РБК 09 апреля в 12:29