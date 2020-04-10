Экономика

Фонтанка.РуФонтанка.РуБанки отказывают в реструктуризации кредитов 85% частных заемщиков

Как заявила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, на пресс-конференции 10 апреля, по состоянию на 7 апреля 2020 года лишь 15% поданных гражданами РФ заявлений о реструктуризации кредитов из-за коронавируса было одобрено.
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Банки не спешат отпускать россиян на кредитные каникулы

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Банки отказывают в реструктуризации кредитов 85% частных заемщиков

Фонтанка.Ру10 апреля в 09:29

Глава ЦБ: Банки удовлетворили только 15% заявок на реструктуризацию кредитов

Комсомольская правда10 апреля в 11:18

В ЦБ РФ насчитали уже более 60 тысяч отказов в реструктуризации кредитов

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Набиуллина раскрыла долю отказов банков в реструктуризации кредитов

РБК10 апреля в 10:02

Российские банки массово отказывают клиентам в реструктуризации кредитов

Znak.com10 апреля в 11:37
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Общество

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
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Объяснена опасность коронавируса для курильщиков

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В ангарской колонии заключенные устроили бунт

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В России число зараженных коронавирусом превысило 13,5 тысячи человек

На сегодняшний день в России выявили коронавирус у более чем 13,5 тысячи человек.
РЕН ТВ вчера в 05:38
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Общество

Двое астраханцев выздоровели от коронавируса

По состоянию на утро 12 апреля в Астраханской области зафиксировано 27 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 24 условно подтвержденных.
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Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
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Общество

Почти 180 россиян вылетели вывозным рейсом из Японии

Почти 180 граждан России покинули Японию вывозным рейсом Токио-Москва, сообщает российское посольство в Японии на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 01:11
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Общество

Историк моды Васильев госпитализирован с пневмонией

Двустороннее воспаление легких диагностировали у телеведущего, историка моды Александра Васильева.
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Семьи получат выплату в 5 тыс. рублей на детей до трех лет

Как пояснила управляющий отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева, выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
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Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия

За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
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Происшествия

В Прикамье подтвердили ещё 15 случаев заражения коронавирусом

Пермь, 12 апреля 2020, 11:58 — REGNUM В Пермском крае федеральная лаборатория подтвердила 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
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В Госдуме предлагают кабмину расширить поддержку нуждающихся семей

Депутат Государственной Думы Михаил Щапов предлагает расширить меры поддержки нуждающихся семей, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 01:27
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
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REGNUM вчера в 22:01
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Общество

В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки

В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
Министерство здравоохранения МО 10 апреля в 10:15
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Авто

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В России зафиксировали более 2 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки зафиксировано 2186 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
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МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
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Ведущий эпидемиолог КНР предсказал переломную точку в пандемии

Развитие эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире будет продолжаться еще минимум две недели, сообщил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.
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В Москве оштрафовали первые 18 магазинов за отсутствие разметки

RT на русском 04:58
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В Курской области умерла первая пациентка с коронавирусом

Первая пациентка с диагнозом коронавирус скончалась в Курской области – губернатор РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Василий Уткин заявил, что разочаровался в государстве

Уткин подчеркнул, что "много лет и десятилетий" скидывает долю своих заработков государству. Какую-то часть денег берет Пенсионный фонд.
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Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 10 апреля в 05:00
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В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов

РИА Новости 00:29
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В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Российская газета вчера в 17:38
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Армия и оружие

В Сирию переброшено 150 российских танков и бронетранспортеров

ГЛАС.RU 05:05
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Власти представили план помощи застройщикам жилья

Государственная компания «Дом.РФ» разработала пакет мер для поддержки жилищного строительства, рассказал на онлайн-пресс-конференции в четверг руководитель аналитического центра компании Михаил Гольдберг.
РБК 09 апреля в 12:29
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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