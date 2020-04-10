Экономика

Фонтанка.РуФонтанка.РуБанки отказывают в реструктуризации кредитов 85% частных заемщиков

Как заявила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, на пресс-конференции 10 апреля, по состоянию на 7 апреля 2020 года лишь 15% поданных гражданами РФ заявлений о реструктуризации кредитов из-за коронавируса было одобрено.
Читать в источнике
Комментировать49

Подробнее о событии

Банки отказывают в реструктуризации кредитов 85% частных заемщиков

Фонтанка.Ру10 апреля в 09:29

Российские банки массово отказывают клиентам в реструктуризации кредитов

Znak.com10 апреля в 11:37

Глава ЦБ: Банки удовлетворили только 15% заявок на реструктуризацию кредитов

Комсомольская правда10 апреля в 11:18

В ЦБ РФ насчитали уже более 60 тысяч отказов в реструктуризации кредитов

Росбалт10 апреля в 11:06

Банки удовлетворили 15% от рассмотренных заявлений на реструктуризацию от граждан – Набиуллина

Накануне.Ru10 апреля в 10:14

Набиуллина раскрыла долю отказов банков в реструктуризации кредитов

РБК10 апреля в 10:02

Банки не спешат отпускать россиян на кредитные каникулы

Ведомости10 апреля в 12:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
Здоровье

Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса

Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 06:51
582
Культура

Фестиваль Burning Man отменили на фоне коронавируса

Собака.ru вчера в 07:56
1
Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
267
Общество

В интернате в Смоленской области у 86 человек заподозрили коронавирус

РБК 12:11
90
Здоровье

За сутки в Челябинской области не выявили новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки новых случаев, подтвержденных двойным тестированием, не выявлено.
Южноуральская панорама 02:36
63
Общество

YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки

Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
СОВА вчера в 14:11
216
Общество

Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
295
Политика

Президент Чехии осудил снос памятника Коневу

Газета.Ru 12:23
434
Общество

«Циклоническая бездна» ожидает москвичей на следующей неделе

Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже во вторник в Москву придет холодный атмосферный фронт и порывистый ветер.
Вечерняя Москва 05:53
8
Общество

В Кремле допустили перенос парада Победы

Газета.Ru вчера в 11:24
916
Шоу-бизнес

Юморист Александр Морозов чуть не умер от внутреннего кровотечения

Александр Морозов рассказал, что две недели назад чуть не умер от внутреннего кровотечения.
Дни24 01:52
1
Шоу-бизнес

Друг Татьяны Булановой рассказал о ее состоянии после госпитализации

Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована с подозрением на инсульт Актер сообщил, что Буланова находится в сознании, и причин для паники нет.
Вокруг ТВ 04:05
605
Транспорт

РЖД отменят 32 поезда дальнего следования

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru 11:47
64
Общество

Голикова сочла маловероятным снятие ограничений из-за вируса к 9 мая

У России вряд ли получится снять все ограничительные меры из-за коронавируса ко Дню Победы.
РБК 08:09
65
Здоровье

В Свердловской области выявили еще четыре случая коронавируса

По данным оперштаба по коронавирусу на воскресенье, 12 апреля, на территории Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:18
6
Экономика

Новак: неблагоприятная ситуация на рынке нефти продлится до конца года

Ситуация, сложившаяся на мировом рынке нефти, продлится минимум до конца года, сказал министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». По словам министра, Россия справится с этим кризисом в отрасли.
Коммерсантъ 11:39
2
Общество

Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков

Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ 05:21
572
Происшествия

В Саратове сильный ветер валит деревья и обрывает провода

В Саратове сильный ветер валит деревья на автомобили, дороги и тротуары. Фотографиями непогоды горожане делятся в социальных сетях.
Четвертая Власть 08:12
8
Армия и оружие

Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09 апреля в 22:05
39
Здоровье

В Москве изменили порядок медпомощи беременным

В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.
Коммерсантъ 10:47
97
Общество

Соловьев раскритиковал комментатора Уткина за высказывание о России

Телеведущий Владимир Соловьев оценил высказывание бывшего спортивного комментатора Василия Уткина о России.
Политика Сегодня 04:36
934
Здоровье

Ляшко назвал условие коллапса украинской медицины

Коронавирус COVID-19 приведет к коллапсу медицинской системы в Украине в случае, если заразу подхватят 10% населения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля Министерство охраны здоровья (МОЗ) рассчитывает, что благодаря принятым превентивным мерам коронавирусом переболеет не более 2% населения.
Украина.ру 11:56
Энергетика

Вице-президент «Лукойла» сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент компании "Лукойл" Леонид Федун в интервью РБК заявил о том, что благодаря заключению сделки странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти России будет получать до 80 миллионов долларов дохода каждый день.
Piter.tv вчера в 13:58
1,1K
Общество

ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
209
Происшествия

Гражданин Армении с коронавирусной инфекцией умер в Воронеже

Гражданин Армении с лабораторно подтвержденным коронавирусом, приехавший из Москвы, умер в воскресенье в больнице Воронеже.
ТАСС 12:36
6
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы

Житель дома на юго-западе Москвы устроил стрельбу из-за доли собственности на квартиру, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье вечером информированный источник.
Интерфакс 12:35
24
Общество

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
3,5K
Хоккей

Скончался 25-летний хоккеист «Эдмонтона» Кейв

Sport24.ru вчера в 11:43
1
Армия и оружие

Ситуация в Сирии: провал боевиков в Дамаске, ликвидация курдов в Алеппо

Несмотря на стремление боевиков разного рода незаконных вооруженных формирований дестабилизировать ситуацию в Сирии, правительственные силы продолжают наводить порядок в своей собственной стране.
Политика Сегодня 07:19
Происшествия

Жителя села Заокское с подтверждённым коронавирусом госпитализировали

Всего госпитализировано девять жителей села. Остальные находятся на домашнем карантине под наблюдением медиков.
МедиаРязань 12:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное