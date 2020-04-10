Экономика
Фонтанка.РуБанки отказывают в реструктуризации кредитов 85% частных заемщиков
Как заявила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, на пресс-конференции 10 апреля, по состоянию на 7 апреля 2020 года лишь 15% поданных гражданами РФ заявлений о реструктуризации кредитов из-за коронавируса было одобрено.
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Глава ЦБ: Банки удовлетворили только 15% заявок на реструктуризацию кредитов
Комсомольская правда10 апреля в 11:18
Банки удовлетворили 15% от рассмотренных заявлений на реструктуризацию от граждан – Набиуллина
Накануне.Ru10 апреля в 10:14
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Жителя села Заокское с подтверждённым коронавирусом госпитализировали
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