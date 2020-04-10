Как заявила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, на пресс-конференции 10 апреля, по состоянию на 7 апреля 2020 года лишь 15% поданных гражданами РФ заявлений о реструктуризации кредитов из-за коронавируса было одобрено.

Политика Посол Ирана назвал США источником всех проблем на Ближнем Востоке Globallookpress Посол Ирана в РФ Казем Джалали считает, что действия американской стороны являются источниками всех бед на Ближнем Востоке.

Общество На всех въездах в Москву работают наряды полиции «На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве. 2,3K

Общество Кремль допустил перенос даты Парада Победы Отвечая на вопрос о праздновании в этом году Дня Победы, Д. Песков заверил, что праздничные мероприятия обязательно состоятся, но затруднился конкретизировать, пройдут ли они (и в каком формате) именно 9 мая или позднее. 928

Наука Одиночество в сети: психологические последствия самоизоляции В своей книге "Сила других людей" исследователь феномена тотального одиночества Майкл Бонд описывает интересные случаи его влияния на психику.

Транспорт РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании. 100

Здоровье Что и как работает в Алтайском крае на этой неделе МФЦ Алтайского края До 30 апреля центры работают только по предварительной записи.

Наука Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса Китайские эксперты назвали новые данные о расстоянии, на которое может передаваться коронавирус, сообщает The Daily Mail. 52

Общество 3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля В Москве 10 апреля 3,5 миллиона человек выходили из дома более чем на 6 часов, они могут нести потенциальную угрозу для 6-9 миллионов других людей из круга своего общения, сообщает столичный оперативный штаб. 893

Энергетика Цена нефти Brent начала снижаться после небольшого подъёма Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны ОПЕК+ на втором экстренном заседании 12 апреля достигли окончательной договорённости о сокращении добычи нефти в течение мая — июня на 9,7 млн баррелей в сутки. 14

Общество Ведущий эпидемиолог Китая назвал переломную точку в пандемии При нынешних темпах развития ситуации с коронавирусом в мире переломный момент наступит еще минимум через две недели. 59

Общество Минкомсвязь разработала приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» Министерство коммуникаций и связи России добавило в App Store и Google Play приложение «Госуслуги СТОП коронавирус». 857

Общество Назван самый инфицированный коронавирусом округ Московской области Коронавирус выявлен у жителей 55 округов Московской области, самое большое количество заразившихся зафиксировано в Люберцах, там их число достигло 106, заявили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 271

Происшествия Трое человек получили телесные повреждения в двух ДТП за прошедшие выходные За прошедшие выходные дни на территории области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в двух из которых 3 человека получили телесные повреждения, сообщает ГИБДД УМВД России по ЕАО.

Общество Вывозной рейс для россиян с Бали в Москву состоится 16 апреля Вылет рейса из Денпасара (Бали) в Москву состоится 16 апреля, сообщает Минкомсвязь РФ в Telegram-канале, созданном для вывоза россиян на родину.

Здоровье Доктор Мясников назвал чудом ситуацию с коронавирусом в России Иначе как «чудом» ситуацию в нашей стране назвать нельзя, подчеркнул известный врач и телеведущий Александр Мясников, проанализировав статистические данные по заболеваемости и смертности от коронавируса в России и других странах мира, пишет ИА Regnum. 2K