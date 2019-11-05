Экономика

АБНАБНБанки отказываются принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупные российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке.
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с чего всё началось

Материнская плата: маткапитал не берут как взнос по льготной ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия16:01

Подробнее о событии

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Известия18:23

Крупнейшие банки России отказываются принимать маткапитал в качестве взноса по льготной ипотеке

URA.Ru16:59

СМИ сообщили об отказе банков принимать маткапитал в счёт ипотеки

News.ru18:25

Банки отказались принимать маткапитал в качестве взноса по льготной ипотеке

Телеканал 360°21:32

СМИ узнали об отказе крупных банков принимать маткапитал для взноса по ипотеке

Московский Комсомолец23:01

Банки отказываются принимать маткапитал как взнос по ипотеке

АБН23:11

Некоторые российские банки отказались принимать маткапитал как взнос по льготной ипотеке

Невские Новости23:27
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