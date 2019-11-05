Экономика
АБНБанки отказываются принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупные российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке.
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Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.Известия04 ноября в 16:01
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«Известия»: крупные банки отказываются принимать маткапитал для взноса по ипотеке
ТАСС04 ноября в 22:37
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