Экономика

АБНАБНБанки отказываются принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупные российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке.
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Материнская плата: маткапитал не берут как взнос по льготной ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
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РБКвчера в 03:03

Отказ банков брать маткапитал как первый взнос в ипотеку заметили в Госдуме. И пообещали «настаивать и регулировать»

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«Известия»: крупные банки отказываются принимать маткапитал для взноса по ипотеке

ТАСС04 ноября в 22:37

СМИ сообщили об отказе банков принимать маткапитал в счёт ипотеки

News.ru04 ноября в 18:25

Крупнейшие банки России отказываются принимать маткапитал в качестве взноса по льготной ипотеке

URA.Ru04 ноября в 16:59
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