Экономика

АБНАБНБанки отказываются принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупные российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке.
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с чего всё началось

Материнская плата: маткапитал не берут как взнос по льготной ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
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Кабмин решит вопрос использования маткапитала в качестве взноса для ипотеки

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Крупнейшие банки России отказываются принимать маткапитал в качестве взноса по льготной ипотеке

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СМИ сообщили об отказе банков брать маткапитал как взнос по ипотеке

РБКвчера в 03:03

«Известия»: крупные банки отказываются принимать маткапитал для взноса по ипотеке

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СМИ сообщили об отказе банков принимать маткапитал в счёт ипотеки

News.ru04 ноября в 18:25

Девелопер объяснил отказы банков принимать маткапитал за взнос по ипотеке

Известиявчера в 08:36
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 13:25, Ашберн
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