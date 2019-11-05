Экономика
АБНБанки отказываются принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупные российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке.
Читать в источнике
Оценить91
с чего всё началось
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.Известия04 ноября в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
«Известия»: крупные банки отказываются принимать маткапитал для взноса по ипотеке
ТАСС04 ноября в 22:37
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 13:25, Ашберн
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Общество
Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова
Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.
РБК 10:08
Шоу-бизнес
У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль
Дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль.
Lenta.ru 12:27
Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр вчера в 03:31
Происшествия
В Адыгее суд арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы
Следствием установлено, что 24 мая подозреваемый убил 16-летнюю школьницу на берегу реки Белой в Майкопе.
Кубань 24 05:36
Культура
Президент и Патриарх открыли выставку к 75-летию Победы
На выставке, организованной в рамках XVIII Церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь - ко Дню народного единства", показаны 150 произведений живописи и скульптуры из более чем 40 музеев России и частных галерей с 1940-х годов до наших дней.
Комсомольская правда 04 ноября в 06:40
Шоу-бизнес
Певица МакSим шокировала поклонников на концерте
Певица МакSим шокировала поклонников на концерте в Казани. Впрочем, мнения разделились, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Брянские новости вчера в 17:42
Футбол
Родственники Нигматуллина приобрели фальшивые билеты на матч ЛЧ «Локомотив» — «Ювентус»
Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что его брат стал жертвой мошенников, которые продали ему фальшивые билеты на матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором железнодорожники встречаются с «Ювентусом».
RT на русском 13:17
Общество
Опубликовано изображение сверхтяжелого транспортного самолета «Слон»
Изображение аэродинамической модели тяжелого транспортного самолета "Слон" было опубликовано на сайте Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).
Газета.Ru 10:21
Общество
В Турции пропал гражданин России
«По информации генерального консульства России в Анталье, сегодня в генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках её сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября», — заявили в диппредставительстве.
RT на русском 11:55
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Политика
Путин приедет на съезд «Единой России»
Президент собирается посетить съезд "Единой России". "Такие планы есть", - сказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российская газета 12:54
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Политика
Назван новый куратор мусорной реформы в правительстве
Преемником Владимира Логинова на посту замминистра природы и экологии, отвечающего за реализацию в стране мусорной реформы, может стать помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:42
Происшествия
Жену «киборга» , воевавшую на Донбассе, арестовали в день суда над мужем
На Украине арестовали жену «киборга» Владислава Геращенко Ирину. Женщина и сама «героический» персонаж, которая воевала под позывным «Пума».
Новостной фронт 07:02
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда 09:38
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза впала в кому
Интерфакс 05:42
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Общество
Кипр отберет «золотые паспорта» у девяти россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Кино
В сети появилось изображение Соника из нового фильма
CyberSport.ru 10:15
Здоровье
Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма
Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
Российская газета 08:28
Общество
Сбербанк подсчитал средний размер чаевых россиян в ресторанах и кафе
В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.
РБК 04:38
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства главы ингушского Центра «Э»
Возможный соучастник убийства начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
Вести.Ru 11:47
Авто
Aston Martin представил первый в своей истории мотоцикл
Британский автопроизводитель Aston Martin выпустил первый в истории марки мотоцикл, который получил название AMB 001.
Известия вчера в 11:20
Политика
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.
РИА Новости 07:28