Экономика

АБНАБНБанки отказываются принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупные российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке.
Читать в источнике
Комментировать82
с чего всё началось

Материнская плата: маткапитал не берут как взнос по льготной ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Маткапитал в счёт ипотеки не берут: В Госдуме грозят поставить на место банки

Царьград16:26

Девелопер объяснил отказы банков принимать маткапитал за взнос по ипотеке

Известия08:36

Крупнейшие банки России отказываются принимать маткапитал в качестве взноса по льготной ипотеке

URA.Ruвчера в 16:59

СМИ сообщили об отказе банков брать маткапитал как взнос по ипотеке

РБК03:03

«Известия»: крупные банки отказываются принимать маткапитал для взноса по ипотеке

ТАССвчера в 22:37

СМИ сообщили об отказе банков принимать маткапитал в счёт ипотеки

News.ruвчера в 18:25

Отказ банков брать маткапитал как первый взнос в ипотеку заметили в Госдуме. И пообещали «настаивать и регулировать»

Телеканал 360°05:57
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:13, Вашингтон
Игры

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Футбол

«Сочи» объявил о трансфере Варданяна

Российский клуб объявил о трансфере 21-летнего хавбека, контракт вступит в силу 1 января 2020 года.
Sports.ru 15:26
Происшествия

В Чите двое осужденных сбежали из психбольницы

В ночь на среду мужчины сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
Российская газета 21:45
Общество

Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском 10:35
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей

Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.
Дни24 11:24
Общество

Россияне готовы больше работать ради «четырехдневки», выяснили СМИ

Отмечается, что против такого графика были 9% опрошенных.
Газета.Ru 17:58
Происшествия

Найдена машина, на которой скрылся убийца начальника ЦПЭ Ингушетии

Как оказалось, преступник бросил черный внедорожник Mazda CX-7 недалеко от места убийства, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Вести.Ru 12:12
Здоровье

Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха

Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Космос

«Вояджер-2» передал первые данные из межзвездного пространства

Ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, переданных с американского межпланетного аппарата "Вояджер-2", который достиг межзвездного пространства.
Эхо Москвы 02:30
Здоровье

УГМК открыла в Екатеринбурге частный роддом

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ввела в эксплуатацию вторую очередь негосударственного медицинского центра "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге.
Екатеринбург в интернете 06:58
Кино

Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости вчера в 09:22
Технологии

Microsoft записала культовый фильм «Супермен» на куске стекла

Алгоритмы машинного обучения считывают записанные данные, декодируя узоры, которые создает поляризованный свет, проходящий через стекло.
CNews 08:39
Политика

Горбачев обвинил Запад в присвоении победы в холодной войне

Экс-президент СССР добавил, что в последнее время европейские политики стали задумываться о негативных последствиях попыток изолировать Россию.
РИА Новости 16:54
Гаджеты

AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов

Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.
Политическая Экспертиза вчера в 15:12
Армия и оружие

Столтенберг ответил на призывы исключить Турцию из НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал звучащие в последнее время все чаще призывы исключить Турцию из НАТО.
РЕН ТВ 03 ноября в 07:16
Общество

Эксперты назвали условие полного отказа от транзита газа через Украину

Полный отказ от транзита российского газа через Украину станет возможным лишь при существенном снижении поставок голубого топлива на европейский рынок, передаёт 5 ноября РБК.
REGNUM 13:35
Происшествия

СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре

Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.
Российская газета 03:53
Политика

Путин объяснил смысл замены «Википедии» российской энциклопедией

Путин сказал, что ресурс лучше заменить российским аналогом.
Пятый канал 14:42
Футбол

«Зенит» проиграл дома «Лейпцигу»

Вести.Ru 14:51
Общество

Диетолог назвала самые вредные сладости

РИА Новости 01:00
Космос

Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету

Недавно астрономы, используя новейшее оборудование, смогли разглядеть в поясе астероидов ещё одну карликовую планету.
Слово и Дело вчера в 11:10
Политика

Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским

Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
Известия 21:25
Общество

Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков

В «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия» о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.
RT на русском 19:24
Происшествия

Сотрудник ГУФСИН в Красноярске окунул заключенного в унитаз

Russian Deadline 14:14
Политика

США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях

По словам Эспера, Россия и Китай активно наращивают военный потенциал искусственного интеллекта.
Lenta.ru 16:53
Финансы

ЦБ: доля розничных ссуд с просрочкой свыше 90 дней снизилась до 4,8%

Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 октября 2019 года составила 4,8%.
Банки.ру 12:03
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Гаджеты

Представлен странный смартфон Xiaomi Qin AI Assistant Pro

Компания Xiaomi представила смартфон Qin AI Assistant Pro.
Игромания.ру 12:31
Политика

Власти США заявили о планах России вмешаться в американские выборы

Россия, Китай и Иран собираются вмешиваться в американские выборы, заявили Пентагон, минюст и министерство внутренней безопасности США.
Взгляд.ру 18:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное