Экономика
АБНБанки отказываются принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупные российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке.
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с чего всё началось
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.Известиявчера в 16:01
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