Экономика
ТАССБанки отклоняют 17% заявок предпринимателей на кредиты под 2% годовых
Российские банки отклоняют лишь 17% заявок предпринимателей на выдачу кредитов под 2% годовых. Такие результаты "контрольной закупки" представил в четверг аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
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Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
Общество
Собянин пообещал не вводить карантин для приезжих из других регионов
Власти Москвы не собираются из-за угрозы коронавируса вводить обязательный карантин для приезжих из других регионов страны.
РБК 12:39
Общество
Мурашко назвал регионы с благоприятной ситуацией по COVID-19
Всего в России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией, в их числе Москва и Тюменская область.
РБК 14:18
Политика
Тимошенко заявила о конце «незалежности» Украины
Тимошенко уверена, что благодаря принятому документу ситуация, при которой у украинцев заберают последнее, будет окончательно закреплена, так как ресурсы Украины более не принадлежат народу и стране.
ИА Красная Весна 12:39
Футбол
«Севилья» — «Бетис»: ставка Олега Жукова на встречу 28-го тура Примеры
Профессиональный гандикапер Олег Жуков дал прогноз на матч 28-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Севилья» — «Бетис».
Чемпионат 11:00
Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform 12:48
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе
Сергея Захарова, водителя, погибшего в аварии с участием аритста Михаила Ефремова, похоронят в четверг в его родном селе Кузьминское Рыбновского района, пишет РИА Новости.
АиФ Рязань 02:25
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 уже можно предзаказать за $40
Megaobzor.com вчера в 09:06
Авто
GAC представит в России новый минивэн GN8
Российская премьера нового минивэна GAC GN8 пройдет 30 июня в онлайн-формате.
Автоновости дня 09:55
Футбол
Агент Шюррле рассказал о будущем экс-спартаковца
Спорт-Экспресс 10:10
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Политика
Мурашко допустил формат чередования карантина и его отмены
Могут использоваться разные режимы.
РИА Новости 14:01
Происшествия
В Рязанской области разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Шиловском районе Рязанской области, по предварительным данным, пилот погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 14:16
Происшествия
Дочь Ефремова ответила на сообщения о появлении отца в Telegram
Rambler News Service 09:07
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Общество
Адвокат рассказал, какое наказание ждет Михаила Ефремова
Известный адвокат Максим Пашков рассказал «СЭ» о том, какое наказание грозит актеру Михаилу Ефремову, ставшему виновником ДТП со смертельным исходом.
Спорт-Экспресс 13:15
Наука
Музыка Моцарта снижает частоту приступов эпилепсии
Канадские ученые из Института мозга в Торонто выяснили, что музыка Вольфганга Амадея Моцарта благотворно влияет на больных эпилепсией, снижая частоту припадков.
МонаВиста 13:39
Гаджеты
Как выглядят анимации в MIUI 12?
Появился новый системный шрифт, который выглядит более современным и соответствует новому пользовательскому интерфейсу.
MobiDevices 02:54
Общество
Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском 11:57
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
Авто
«АвтоВАЗ» отложил введение неполной рабочей недели
Rambler News Service вчера в 08:12
Армия и оружие
В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением
В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
Российская газета 03:07
Политика
Республиканцы предложили ввести санкции против России
Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
Гаджеты
Названы системные требования для ПК-версии Death Stranding
Специалисты из Kojima Productions назвали системные требования для игры Death Stranding, которую планируется выпустить для персональных компьютеров.
iReactor 12:11
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
Армия и оружие
Россия рассказала в ОБСЕ о биолабораториях США на своей границе
Озабоченность в связи с работой американских биолабораторий на территории Украины и Грузии выразил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич 11 июня во время заседания постоянного совета ОБСЕ.
ИА Красная Весна 14:04