Экономика

ТАССТАССБанки отклоняют 17% заявок предпринимателей на кредиты под 2% годовых

Российские банки отклоняют лишь 17% заявок предпринимателей на выдачу кредитов под 2% годовых. Такие результаты "контрольной закупки" представил в четверг аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
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