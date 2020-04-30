Экономика
Evo-rus.comС 1 мая меняются правила денежных переводов для россиян
С 1 мая меняются основные правила денежных переводов для россиян, об этом стало известно evo-rus.com. Все банки России отменили комиссию за денежные переводы в Системе быстрых платежей до 100 000 рублей согласно предписанию Центрального Банка РФ.
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Что изменится в России с 1 мая 2020: бесплатные переводы и конец рюмочных у подъезда
Комсомольская правда18:01
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:31, Ашберн
Здоровье
Названы повышающие риск заражения коронавирусом пищевые привычки
Ранее 1 мая, клинический психолог, специалист по коррекции пищевого поведения Варвара Зародина рассказала, как есть меньше на самоизоляции.
Известия 22:00
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru 06:04
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 19:50
Общество
МИД России о застрявших заграницей российских туристах: «Люди, у которых за душой ничего нету, начали летать на самолётах»
Захарова действительно возмутилась ситуацией, когда заграницей застряли десятки тысяч российских туристов.
Столица С 17:41
Политика
Путин пожелал скорейшего выздоровления заболевшему Мишустину
Политическая Экспертиза 12:56
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости 17:57
Политика
Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия 13:20
Футбол
«Лион» собирается обжаловать досрочное завершение чемпионата Франции
В «Лионе» выступили с заявление по поводу досрочного завершения сезона чемпионата Франции.
Vprognoze.ru 17:39
Общество
Коронавирус заставил россиян снизить свои зарплатные ожидания
Эксперты отмечают снижение зарплатных ожиданий россиян практически во всех 37 городах с населением от 500 тыс. человек, жители которых участвовали в исследовании.
Известия вчера в 16:30
Происшествия
Чиновников заподозрили в поджоге леса под Иркутском
DixiNews вчера в 11:30
Общество
На окраине Праги устанавливают памятник власовцам
Российская газета 17:53
Политика
В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина
Информация об оформлении внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ с использованием фрагментов, на которых изобразили российского президента и нескольких других руководителей государства, появилась ранее.
REGNUM 19:12
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Хоккей
Дамир Рыспаев рассказал о предложении перейти в ММА
Спорт-Экспресс 15:01
Транспорт
Пассажира с неподтвержденным коронавирусом сняли с рейса на Сахалин
Сегодня утром во Владивостоке предполетную проверку прошли 55 человек, одного из них сняли с рейса — тестирование показало положительный анализ.
Сахалин.Инфо 19:24
Футбол
В Италии назвали досрочное завершение сезона смертью футбола
Рим, 30 апреля 2020, 11:50 — REGNUM Против досрочного завершения чемпионата Италии высказался глава футбольной федерации страны Габриэле Гравина.
REGNUM 04:50
Общество
Китай не допускает ВОЗ к расследованию по возникновению коронавируса
Китайские власти отвечают отказом на просьбы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принять участие в расследовании относительно возникновения коронавируса нового типа, заявил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа.
РИА Новости 20:19
Происшествия
Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся
Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга.
Neva.Today 15:48
Политика
В Таджикистане запретят русифицировать имена и фамилии
Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния», запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах.
Коммерсантъ вчера в 07:38
Происшествия
Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева
Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
Известия 04:00
Общество
В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей
Закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку отменили.
Регион 64 07:45
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 28 апреля в 01:12
Наука
Обнаружено новое средство от коронавируса
Ученые считают, что антитела, полученные от лам, можно будет использовать для защиты наиболее уязвимых перед коронавирусом групп населения: пенсионеров и людей, страдающих от хронических заболеваний.
РИА Новости 14:36
Политика
США решили экономически наказать Китай за коронавирус
Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает планы наказания Китая эконмическими методами за сокрытие правды о коронавирусе.
РБК 20:43
Общество
Украина ввела спецпошлины на российский уголь
С 1 мая на Украине вступают в силу спецпошлины в размере 65% на импорт российского угля. Решение принято «для защиты внутреннего рынка».
Известия 20:18
Здоровье
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в РФ
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович объяснила низкую смертность от коронавируса в РФ.
News.ru 10:44
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия 28 апреля в 22:30
Экономика
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая
Согласно паспорту рассчитанного на шесть лет нацпроекта "Жилье и городская среда", среднюю ставку по ипотеке в 2020 году планируется снизить до 8,7%, к 2021 году - до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.
Интерфакс 10:24
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36