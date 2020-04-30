С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.

Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

Происшествия В Приамурье выявили пять новых случаев заражения коронавирусом "2.05.2020 в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено пять новых случаев новой коронавирусной инфекции, из них в Белогорске - 3, Тынде - 1, Прогрессе - 1", - сообщает правительство Приамурья. 28

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Здоровье Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая. 2,3K

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Общество Ученые скорректировали дату окончания эпидемии в России Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дня - на 8 августа, это следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. 726

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Недвижимость «Снимите хоть за десять». Как коронавирус повлиял на рынок недвижимости Агентства недвижимости уверяют: теперь в городе за 10 тысяч рублей на месяц можно снять и однушку, и двушку.

Политика Трамп предложил кандидатуру на должность посла на Украине Президент США Дональд Трамп предложил на пост посла на Украине главу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона.

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Общество Еще 608 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Московские врачи вылечили от коронавируса уже 6 374 человека, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 148