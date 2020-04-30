Экономика
Газета.RuРоссияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
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Россияне смогут переводить до 100 тысяч рублей без комиссии через СБП
Телеканал 360°30 апреля в 19:01
Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными
Российская газета30 апреля в 19:00
Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона
ТАСС30 апреля в 17:03
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Происшествия
В Приамурье выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
"2.05.2020 в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено пять новых случаев новой коронавирусной инфекции, из них в Белогорске - 3, Тынде - 1, Прогрессе - 1", - сообщает правительство Приамурья.
РИА Новости 03:56
Общество
Названы наиболее зараженные коронавирусом города в Подмосковье
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Подмосковье назвал городские округа с наибольшим числом зараженных коронавирусом жителей.
Live24 00:54
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На «кредитные каникулы» ушли более 400 брянцев
Банки Брянской области начали активно рассматривать заявки жителей региона о предоставлении кредитных каникул.
БрянскToday вчера в 14:43
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Участники работали с преподавателями, с музыкальными продюсерами, чтобы максимально запутать жюри и зрителей.
Собеседник 30 апреля в 03:42
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Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире
StarHit.ru вчера в 00:30
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Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой
RT на русском 02:48
Здоровье
Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
Здоровье
Какие тульские больницы открылись после карантина
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Московский Комсомолец Тула 00:02
Технологии
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Microsoft опубликовала почти готовую версию майского обновления Windows 10.
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Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Общество
Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом
Порядок присуждения выплат медикам, которые заразились коронавирусом во время исполнения служебных обязанностей, накануне опубликовало правительство Петербурга.
АБН 01:38
Общество
Ученые скорректировали дату окончания эпидемии в России
Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дня - на 8 августа, это следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 00:10
Политика
Посол Украины отказался возлагать цветы в Берлине с послом России
Посол Украины в Германии отказался от приглашения властей Берлина возложить цветы вместе с послом России по случаю 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 14:04
Общество
Саратовский министр уволилась после скандала с закупкой масок
Министр Саратовской области – руководитель аппарата губернатора региона Олеся Горячева уволилась по собственному желанию после скандала с закупкой медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Rambler News Service 30 апреля в 13:31
Политика
Попова: Мишустин всё время находится на связи
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, всё время находится на связи.
RT на русском вчера в 13:17
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Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газового баллона на крупнейшем в РФ плавзаводе "Всеволод Сибирцев" в приморской Находке, сообщил агентству "Интерфакс" представитель компании-судовладельца.
Интерфакс вчера в 22:41
Недвижимость
«Снимите хоть за десять». Как коронавирус повлиял на рынок недвижимости
Агентства недвижимости уверяют: теперь в городе за 10 тысяч рублей на месяц можно снять и однушку, и двушку.
Фонтанка.Ру 03:56
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Трамп предложил кандидатуру на должность посла на Украине
Президент США Дональд Трамп предложил на пост посла на Украине главу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона.
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика
Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьера
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому первый вице-премьер Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьера.
ПолитРоссия 30 апреля в 13:09
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Astera 30 апреля в 15:50
Общество
Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Владимир Васильев призвал дагестанцев соблюдать режим самоизоляции
Владимир Васильев посетил Республиканскую больницу восстановительного лечения, перепрофилированную для приема пациентов с COVID-19.
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Интерфакс 03:13
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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
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Стоит отметить, что разработчики Hitman и сама компания Sony официально не объявляли о бесплатной раздаче игры.
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«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 мая
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Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
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Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 30 апреля в 13:36