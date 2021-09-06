Отчет о занятости в США оставил доллар вблизи месячного минимума

От Кевина Бакленда ТОКИО, 6 сентября Рейтер Доллар вырос почти до месячного минимума в понедельник по отношению к основным мировым валютам после того, как более низкий, чем ожидалось, уровень занятости породил некоторые ожидания, что Федеральная резервная система США может отложить начало периода сворачивания стимулирующих мер.