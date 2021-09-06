Будьте в Плюсе

Банки ожидают повышения ключевой ставки до 7% 10 сентября 2021

Только в Абсолют Банке и в УБРиР полагают, что регулятор возьмет паузу, чтобы понаблюдать за реакцией экономики на ставку в 6,5%.
Комсомольская правда
В конце августа годовая инфляция увеличилась до пятилетнего максимума в 6,8 %. Отмечается, что в этом случае требуется агрессивная денежно-кредитная политика.
ФедералПресс
Банки ожидают, что к концу 2021 года рост цен стабилизируется в диапазоне 6,3—6,5%, а ключевая ставка зафиксируется на уровне 7—7,25%.
URA.Ru
«Инфляция остается на повышенных уровнях и продолжает отдаляться от целевых 4%. В июле рост потребительских цен, по данным Росстата, составил 6,5% год к году», — сообщил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.
Экономика сегодня

С чего всё началось

Точно вверх: банки ожидают роста ключевой ставки до 7%
Крупнейшие банки ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки на заседании ЦБ 10 сентября, следует из консенсус-прогноза «Известий»: большая часть аналитиков склоняется к шагу в 0,5 п.п. — сразу до 7%. К концу августа годовая инфляция поднялась до пятилетнего максимума в 6,8%, что требует агрессивной денежно-кредитной политики.
Известия17:01

Подробнее о событии

Значение ключевой ставки ЦБ в размере 7% станет максимальным в текущем цикле - ITI Capital
Финмаркет08:38
Национальное рейтинговое агентство: ставки по ипотеке в России вырастут до 9,5 процента
Lenta.ru03:53
Банки ожидают повышения ключевой ставки до 7% 10 сентября 2021
Комсомольская правда01:30
Российский финансовый сектор ожидает роста ставки Центробанка
ФАН03:00
Банки России ожидают роста ключевой ставки
ФедералПресс22:27
Банки предупредили о резком росте ставок по вкладам и ипотеке
URA.Ru20:56
Крупнейшие банки ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки
Известия19:54

Интересное

Отчет о занятости в США оставил доллар вблизи месячного минимума

От Кевина Бакленда ТОКИО, 6 сентября Рейтер Доллар вырос почти до месячного минимума в понедельник по отношению к основным мировым валютам после того, как более низкий, чем ожидалось, уровень занятости породил некоторые ожидания, что Федеральная резервная система США может отложить начало периода сворачивания стимулирующих мер.
Русская Планета02:45