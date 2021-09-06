«Инфляция остается на повышенных уровнях и продолжает отдаляться от целевых 4%. В июле рост потребительских цен, по данным Росстата, составил 6,5% год к году», — сообщил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.
Крупнейшие банки ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки на заседании ЦБ 10 сентября, следует из консенсус-прогноза «Известий»: большая часть аналитиков склоняется к шагу в 0,5 п.п. — сразу до 7%. К концу августа годовая инфляция поднялась до пятилетнего максимума в 6,8%, что требует агрессивной денежно-кредитной политики.
От Кевина Бакленда ТОКИО, 6 сентября Рейтер Доллар вырос почти до месячного минимума в понедельник по отношению к основным мировым валютам после того, как более низкий, чем ожидалось, уровень занятости породил некоторые ожидания, что Федеральная резервная система США может отложить начало периода сворачивания стимулирующих мер.