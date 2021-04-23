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Экономика

Банки передали коллекторам на взыскание в свою пользу рекордные 582 млрд рублей долгов

Коллекторы, работающие по агентской схеме над взысканием долгов в пользу банков, получили от них в 2020 году рекордную сумму проблемных долгов россиян — 582 млрд рублей.В источнике

С чего всё началось

Банки в пандемию передали коллекторам рекордный объем долгов за семь лет

Объем рынка агентского взыскания в 2020 году увеличился на 6,8% в отличие от сегмента цессии (переуступка прав на взыскание долгов населения), который, по данным НАПКА, в прошлом году упал на 22%, до 236,6 млрд руб. Как загруженность банков помогла коллекторам В пандемию часть заемщиков ухудшила обслуживание банковских кредитов.
РБКвчера в 23:01

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