Банки передали коллекторам на взыскание в свою пользу рекордные 582 млрд рублей долгов
Коллекторы, работающие по агентской схеме над взысканием долгов в пользу банков, получили от них в 2020 году рекордную сумму проблемных долгов россиян — 582 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
Банки в пандемию передали коллекторам рекордный объем долгов за семь лет
Объем рынка агентского взыскания в 2020 году увеличился на 6,8% в отличие от сегмента цессии (переуступка прав на взыскание долгов населения), который, по данным НАПКА, в прошлом году упал на 22%, до 236,6 млрд руб. Как загруженность банков помогла коллекторам В пандемию часть заемщиков ухудшила обслуживание банковских кредитов.
РБКвчера в 23:01